Cucuruchos, cortes y felicidad en el carrito del helado

Cierto es que el verano en la ciudad puede hacerse muy cuesta arriba, pese a los remojones a los que uno puede aspirar para refrescarse un poco de las altas temperaturas. Pero más a mano que bajarse al río, como era usual hace décadas, y buscar la piscina más cercana, siempre existe la posibilidad de aliviarse con un rico helado, que estos días no falta en los congeladores de cada casa. Hubo un tiempo en que el dulce y frío placer viajaba sobre ruedas por la calle para atender a las necesidades de niños y mayores.

Ampliar Años de Guerra Civil. Bajo la propaganda de las fuerzas sublevadas y el anuncio de la Lotería Pro Combatientes, un heladero atiende a unos niños junto al mercado en presencia de varias mujeres. BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA

Ampliar Ya son los años 60 y el verano siempre es tiempo para tomarse un helado en la caseta de la Alamedilla. FACEBOOK

El carrito del helado y su vendedor, ataviado con la bata blanca, son protagonistas de muchas imágenes de ambiente que reflejan la vida en la Salamanca de mediados del siglo XX. Marcas como La Polar o La Flor Valenciana permanecen en la memoria infantil (y no tan infantil) de muchos salmantinos, que añoran tal o cual sabor que les hizo felices en aquellos tiempos. Las colecciones que atesora la Filmoteca Regional de Castilla y León y la memoria compartida en las redes sociales ayudan a componer una película de estampas de carritos blancos, sonrisas y sabores a verano.

Ampliar Un vendedor de helados atienda la demanda de numerosos clientes en su puesto situado junto a las Úrsulas. Imagen de los años 20. FOTO: CÁNDIDO ANSEDE / PROPIEDAD: TATANE RUIZ ANSEDE / DEPÓSITO: FILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN

Ampliar Simpática pose del heladero en la Plaza, en esa imagen de fines de los años 40. FOTO: ÁNGEL ESTEBAN / PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA / DEPÓSITO: FILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN

La historia de los helados tal y como los conocemos comienza en Salamanca allá por 1903, cuando Anselmo Hernández Mateos se convierte en el primero en producirlos en su fábrica de hielo 'La Corona'. Así lo ha señalado el historiador salmantino José María Hernández Pérez, quien también refleja la aportación en las primeras décadas del siglo del Café Novelty, fundado en 1905, que fabricaba artesanalmente barras de hielo y anunciaba en prensa 'helados para hoy'.

Ampliar Este animado grupo disfruta de la compañía y del fresquito del carro de La Polar en Tejares. La imagen corresponde a mediados de los años 60. FACEBOOK

Ampliar Un grupo de niños se arremolina alrededor del puesto de helados en la Plaza Mayor en los años 30. FACEBOOK

Entre los pioneros de la venta de helados se encuentra también Alejandro Heras Revilla, quien reconvirtió su tienda de pescado fresco en la calle Juan del Rey trasladándola al Corrillo como una especie de negocio mixto en el que, por un lado, vendía pescado al por menor con su cámara frigorífica y, por otro, despachaba hielo y helados en las variedades de cucurucho de oblea, bizcocho helado envuelto en papel de parafina y, posteriormente, el bombón helado. Cuenta Hernández Pérez que fue en aquel escaparate donde se presentó la marca 'La Polar'.

Ampliar La felicidad del pequeño con su helado ante Los Italianos. «Que dispare pronto, que se me derrite». FACEBOOK

Ampliar Posando con elegancia junto al heladero en la Plaza Mayor, entre fines de los 40 e inicios de los 50. FACEBOOK

En los años 30, un italiano que había llegado como integrante del Cuerpo de Tropas Voluntarias, Marco Barsanti, se casó con una salmantina y abrió en el 13 de la calle Toro la Heladería Los Italianos. Allí el público podía contemplar a los operarios —a veces el propio dueño—, con su ropa inmaculadamente blanca, afanados en la fabricación de la masa de helado, removiéndolo en la tolva con una gran paleta.

Ampliar Escena en la plaza del Mercado, años 60. El guardia urbano vigila los vehículos desde Pozo Amarillo junto al puesto de helados. FACEBOOK

Negocios que popularizaron la venta de helados en la época fueron La Polar y La Flor Valenciana, entre otros. La estampa que más aparece fotografiada en la memoria visual de la Salamanca del siglo XX es la del popular carrito del helado, ligero y fácil de transportar, en el que el vendedor podía llevar sus productos desde lugares más o menos estables. Así, los más veteranos recordarán al que se situaba en la plaza de los Bandos, frente al actual Centro del Español y antiguo Banco de España, que era propiedad de Venancio Díez, con obrador en la calle José Jáuregui esquina a Padilleros.

Otros lugares que frecuentaban los vendedores de helados fueron la acera de Correos de la Plaza (frente al pabellón Oeste, donde los pasajes), la plaza del Mercado y la entrada a la Plaza Mayor por el arco de la calle Concejo. Esta empresa familiar empezó a utilizar la marca La Polar, que durante décadas se haría tremendamente popular en Salamanca.

Muchos salmantinos que vivieron los años 50 y 60 recuerdan reclamos como «al rico helado mantecado, nata, fresa y chocolate», con los que los heladeros ambulantes pregonaban sus productos. Cucurucho de mantecado a 50 céntimos, después a una peseta. El de corte, más caro. Y aquellos vasos de leche merengada y horchata. Porque los carritos vendían más que helados en verano: vendían felicidad.

