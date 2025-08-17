Mañueco: «¿Qué tenemos que hacer para que Pedro Sánchez nos mande ayuda?» El presidente del Gobierno reaparece en Orense y León con España en llamas y se saca de la manga un plan de estado que, como pronto, arrancaría en septiembre

«Necesitamos todos los esfuerzos del Ejército, necesitamos todos los esfuerzos del mecanismo de colaboración europea y los refuerzos del Ejército no llegan y son necesarios». En el momento más crítico con 20 incendios arrasando Castilla y León y cinco fuegos devorando Salamanca con una magnitud nunca vista este siglo con más de 10.000 hectáreas arrasadas en Cipérez, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, insistió al presidente del Gobierno en la necesidad de más medios para aplacar la voracidad del fuego en la Comunidad. Sánchez reapareció en Orense y León con España en llamas y sin soluciones concretas y ambiciosas para el momento crítico que se vive en la actualidad.

Mañueco incidió en demandar «entendimiento y no enfrentamientos políticos», afirmó, e insistió en reclamar un mayor apoyo tanto de medios del Ejército como de refuerzos de colaboración europea ante «unas circunstancias excepcionales», tal y como reclaman los ciudadanos.

El máximo responsable del Ejecutivo no llegó a pisar tierra quemada en Orense ya que lo observó todo en circuitos de televisión y esquivó las peticiones de los presidentes autonómicos con un pacto de estado del que tan solo dio a conocer que irá dirigido a combatir la emergencia climática y que, como muy pronto, no echaría a andar hasta septiembre y en el que se interpelaría a todas las administraciones públicas, pero también a los grupos parlamentarios, empresas, sindicatos y sociedad civil. En su visita a Villablino (León) no hubo cobertura de medios de comunicación.

El presidente anunció la incorporación de 500 nuevos efectivos del Ejército de Tierra para ayudar en la lucha contra el fuego en todas las poblaciones afectadas, a todas luces insuficiente ante el impacto que está teniendo el fuego sobre las poblaciones afectadas —solo en Cipérez se han arrasado 10.000 hectáreas—. En un momento en el que cada segundo cuenta, los militares siguen sin ser movilizados. Un ejemplo es el Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11 que no ha desplazado recursos humanos en labores de perimetración como ocurrió en Monsagro en 2022, aunque están presentes con el desplazamiento de maquinaria a Ávila —unas máquinas empujadoras— « para perimetrar el embalse de Serones, evitar que la ceniza de los incendios se desplace y garantizar, así, el abastecimiento de agua potable a la ciudad», según informó el Ejército de Tierra.

Sin embargo, la petición del presidente de la Junta de Castilla y León, al unísono con otros líderes autonómicos como los de Extremadura, Galicia y Madrid, pidieron la importancia de que se active el Ejército en toda su dimensión, partidarios de involucrar de manera mucho más directa a los militares en la lucha contra el fuego.

«¿Qué tenemos que hacer, qué tiene que pasar para que Sánchez nos mande más ayudas. La pedimos y pedimos y no nos llega», lamentaba Mañueco en plena crisis forestal y recordando la situación excepcional que se está viviendo de mucha temperatura, mucha sequedad, muchísimo viento, muchísimos incendios «y también muchísimos incendiarios», Castilla y León necesita «el refuerzo inmediato del Ejército, que no llega.»

El líder regional recordó que hace quince años eran los ingenieros los encargados de la extinción de incendios y elaboración de los cortafuegos, algo para lo que en el caso del Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11 de Salamanca están de sobra preparados. La actuación más reciente en la DANA confirma su papel excepcional con la participación de 500 soldados —mismo dispositivo que Sánchez avanza que se va a utilizar para todos los incendios y de las diferentes brigadas de todo el país—.

Mañueco también quiso tranquilizar a agricultores, ganaderos así como a la sociedad civil y aseguró que se va a realizar una evaluación de las cabezas de ganado y superficies afectadas para ayudarles en todo aquello que sea necesario.