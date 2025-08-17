Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de parte de la superficie que ha calcinado el incendio de Cipérez. LAYA

El incendio en Cipérez ya ha alcanzado las 10.500 hectáreas calcinadas, pero la situación es favorable

Brigadas y medios aéreos trabajan para controlar el fuego antes de que el viento complique la situación

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 17 de agosto 2025, 15:30

El director de Extinción del Incendio de Cipérez, César Prieto, ha informado este domingo, 17 de agosto, sobre la evolución del incendio que afecta a la zona. Según Prieto, el fuego ha consumido aproximadamente 10.500 hectáreas.

Actualmente, en las labores de control participan cuatro cuadrillas, tres agentes medioambientales, un medio aéreo y tres autobombas. «La situación actual es favorable, aunque esta tarde se prevén vientos fuertes que podrían complicar el incendio», ha señalado el director.

Prieto ha asegurado que, en principio, las previsiones son estabilizar todo el perímetro durante el día. «Es un incendio muy grande y no sabemos si será posible, pero, en principio, sí», ha añadido.

Por ahora, las autoridades continúan trabajando para contener el fuego y hacen un llamado a la población para mantener la precaución ante las posibles complicaciones por el cambio de viento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salamanca, en llamas: cinco incendios activos, uno en nivel 2, gente desalojada y un pueblo que ha recuperado el agua potable
  2. 2 El incendio en Jarilla no para de avanzar y pone en alerta a Salamanca: ya está a 7 kilómetros del límite con Castilla y León
  3. 3 Pintada vandálica en el toro de Osborne de Arapiles
  4. 4 Tirón de orejas municipal a un piso turístico por tender ropa en un balcón de la Plaza
  5. 5 El incendio de El Payo baja a nivel 1 y se permite el realojo de los vecinos
  6. 6 Localizado el hombre de 77 años desaparecido en Barbalos tras una intensa búsqueda nocturna
  7. 7 Noche de evacuaciones, pueblos vacíos, residencias desalojadas y albergues abiertos: la batalla contra el fuego en Salamanca sigue viva
  8. 8 Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 16 de agosto de 2025
  9. 9 La Guardia Civil busca a un hombre desaparecido en Barbalos
  10. 10 Estos son los festejos taurinos que se podrán ver este fin de semana por televisión

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El incendio en Cipérez ya ha alcanzado las 10.500 hectáreas calcinadas, pero la situación es favorable

El incendio en Cipérez ya ha alcanzado las 10.500 hectáreas calcinadas, pero la situación es favorable