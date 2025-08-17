El incendio en Cipérez ya ha alcanzado las 10.500 hectáreas calcinadas, pero la situación es favorable Brigadas y medios aéreos trabajan para controlar el fuego antes de que el viento complique la situación

Imagen de parte de la superficie que ha calcinado el incendio de Cipérez.

La Gaceta Salamanca Domingo, 17 de agosto 2025, 15:30

El director de Extinción del Incendio de Cipérez, César Prieto, ha informado este domingo, 17 de agosto, sobre la evolución del incendio que afecta a la zona. Según Prieto, el fuego ha consumido aproximadamente 10.500 hectáreas.

Actualmente, en las labores de control participan cuatro cuadrillas, tres agentes medioambientales, un medio aéreo y tres autobombas. «La situación actual es favorable, aunque esta tarde se prevén vientos fuertes que podrían complicar el incendio», ha señalado el director.

Prieto ha asegurado que, en principio, las previsiones son estabilizar todo el perímetro durante el día. «Es un incendio muy grande y no sabemos si será posible, pero, en principio, sí», ha añadido.

Por ahora, las autoridades continúan trabajando para contener el fuego y hacen un llamado a la población para mantener la precaución ante las posibles complicaciones por el cambio de viento.