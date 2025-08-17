El incendio en Jarilla no para de avanzar y pone en alerta a Salamanca: ya está a 7 kilómetros del límite con Castilla y León La localidad de Puerto de Béjar está puesta en sobreaviso

La Gaceta Domingo, 17 de agosto 2025, 12:23

El Centro de Coordinación Operativa de Castilla y León (CECOPI) ha informado de que el incendio declarado en Jarilla, en Extremadura, se encuentra a apenas siete kilómetros del límite geográfico con nuestra comunidad.

Desde las autoridades, se ha hecho un llamamiento a la calma y se ha recomendado a la población mantenerse atenta únicamente a las informaciones oficiales, evitando difundir rumores o noticias no verificadas.

Protección Civil y los servicios de emergencia seguirán monitorizando la situación y actualizando a los ciudadanos sobre cualquier evolución que pueda afectar a la Comunidad.

El Puerto de Béjar, en sobreaviso

Puerto de Béjar y sus alrededores se encuentran en alerta ante los fuertes vientos que se esperan entre las 13:00 y las 20:00 horas de este domingo, 17 de agosto. Los meteorólogos han anunciado rachas de hasta 50 kilómetros por hora procedentes del suroeste, lo que incrementa de manera significativa el riesgo de que las pavesas del incendio activo en el Valle del Ambroz alcancen la localidad.

Las altas temperaturas registradas en los últimos días, sumadas al estado seco de la vegetación, hacen que incluso una sola pavesa pueda desencadenar un incendio de gran intensidad. Por ello, las autoridades locales hacen un llamamiento a la población para extremar las precauciones: «Manténganse especialmente vigilantes durante el periodo de vientos. Avisen de inmediato al 112 ante cualquier indicio de humo o fuego. Sigan la información actualizada a través de emisoras de radio, redes sociales oficiales o canales de comunicación locales, como WhatsApp».

«Entre todos, podemos reducir el riesgo y proteger nuestro entorno más cercano», señalan desde Protección Civil, que agradece la colaboración y responsabilidad de los vecinos ante esta situación excepcional.