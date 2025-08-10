Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Boda Típica de Candelario. TEL

Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 10 de agosto de 2025

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 10 de agosto 2025, 19:56

Paellas, autos locos y mucha tradición llenan de fiesta la provincia este fin de semana

Candelario, Rollán, Doñinos y muchos otros pueblos disfrutan de un fin de semana repleto de fiestas

Pierde el control en la glorieta de Castilla y León y se empotra contra un semáforo

No se han registrado heridos, pero debido al golpe, los semáforos de la zona han dejado de funcionar

Miedo a la «lengua azul»

Se intensifica el llamamiento a vacunar y son 21 provincias las que ya están afectadas por esta enfermedad

Dos detenidos por la pelea multitudinaria con heridos en La Fregeneda

Durante la riña, con al menos ocho personas implicadas, dos jóvenes fueron evacuados al centro de salud de Lumbrales

La Boda Típica llena Candelario y garantiza su celebración hasta 2033

Cuenta con una lista de espera de ocho años para revivir el enlace tradicional. Chus Fernández y Guillermo González celebran sus bodas de plata participando esa cita

Cierre de fiestas con sabor solidario en Doñinos de Salamanca

Los vecinos degustan cerca de 1.500 raciones de paella en las citas en honor a Santo Domingo

Rollán celebra San Lorenzo bajo un sol de justicia

La localidad cierra este lunes sus fiestas patronales con la tradicional merienda campestre

San Benito marca el cénit de las fiestas en Saelices el Chico

Los vecinos siguen la procesión guiados por la corte de honor, el estandarte y la charanga, hasta el momento del ofertorio al patrón

Los autos locos brillan en Doñinos

Un total de ocho vehículos hicieron disfrutar del espectáculo a un millar de personas en el público

El centro de inmigrantes de Puente Ladrillo, en el aire 6 meses después

El Ministerio reduce la vigilancia en la instalación de la carretera de Aldealengua y Tragsa no presenta la documentación exigida para obtener la licencia de obra

Vitigudino denuncia el traslado de profesionales a otro centro sanitario en plenas feria y fiestas

Personal del centro vitigudinense será desplazado a Villarino de los Aires. La Junta argumenta la ausencia de equipos de Guardia «por la falta de profesionales»

Dulce resaca del derbi en el Salamanca UDS pese a la derrota: «Es el camino que tenemos que seguir»

La plantilla se queda con «la personalidad» mostrada ante Unionistas en el Reina Sofía

