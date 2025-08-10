Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del accidente en la glorieta de Castilla y León, junto a las piscinas de Garrido.

Pierde el control en la glorieta de Castilla y León y se empotra contra un semáforo

No se han registrado heridos, pero debido al golpe, los semáforos de la zona han dejado de funcionar

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Domingo, 10 de agosto 2025, 18:25

Un conductor perdió esta tarde el control de su turismo y sufrió un aparatoso accidente vial en la glorieta de Castilla y León de Salamanca.

Emergencias 112 de Castilla y León recibía el aviso pasadas las 17:23 horas de este domingo,10 de agosto. Al parecer, el vehículo se salió de la vía por causas que se desconocen cuando circulaba por la glorieta, se subió a la acera por un paso de peatones y acabó empotrado contra un semáforo ubicado en la avenida Vicente del Bosque, una de las salidas de la rotonda situada junto a las piscinas de Garrido.

De inmediato, la sala de operaciones del 112 alertó a los agentes de la Policía Local de Salamanca, que acudieron rápidamente al lugar para intervenir en el siniestro y controlar el tráfico de la vía.

Afortunadamente y a pesar de la aparatosidad del incidente, no se registraron lesionados. Sin embargo, debido al impacto, los semáforos de la zona han quedado fuera de servicio durante varios minutos.

El suceso generó gran expectación entre los viandantes de la zona y los usuarios de la piscina municipal de Garrido que salieron de la misma al escuchar el impacto desde el interior del recinto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las carnicerías se preparan para una subida inminente de uno de sus mejores productos: «Viene gente a los pueblos y...»
  2. 2 Jorge Rey confirma el día en el que se terminará la ola de calor: «El aire fresco del norte...»
  3. 3 Invasión en Salvatierra de Tormes: cientos de vehículos acampan de manera ilegal en el entorno del embalse de Santa Teresa
  4. 4 Dos jóvenes se estrellan en Vistahermosa tras coger el coche de un familiar sin permiso de conducir
  5. 5 El bar que gana la Champions en verano: «Aunque haga calor la gente quiere estar aquí»
  6. 6 Dos jóvenes heridos en una pelea multitudinaria en La Fregeneda
  7. 7 El centro de inmigrantes de Puente Ladrillo, en el aire 6 meses después
  8. 8 «Quiero ser modelo, aquí voy a tener un futuro mejor»
  9. 9 Una, dos y... ¡al agua!: Así disfrutaban de la piscina los salmantinos en décadas pasadas
  10. 10 Controlados los incendios forestales declarados en Ciudad Rodrigo y Herguijuela de la Sierra

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Pierde el control en la glorieta de Castilla y León y se empotra contra un semáforo

Pierde el control en la glorieta de Castilla y León y se empotra contra un semáforo