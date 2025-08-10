Pierde el control en la glorieta de Castilla y León y se empotra contra un semáforo No se han registrado heridos, pero debido al golpe, los semáforos de la zona han dejado de funcionar

Imagen del accidente en la glorieta de Castilla y León, junto a las piscinas de Garrido.

C. L. S. Salamanca Domingo, 10 de agosto 2025, 18:25 | Actualizado 18:38h. Comenta Compartir

Un conductor perdió esta tarde el control de su turismo y sufrió un aparatoso accidente vial en la glorieta de Castilla y León de Salamanca.

Emergencias 112 de Castilla y León recibía el aviso pasadas las 17:23 horas de este domingo,10 de agosto. Al parecer, el vehículo se salió de la vía por causas que se desconocen cuando circulaba por la glorieta, se subió a la acera por un paso de peatones y acabó empotrado contra un semáforo ubicado en la avenida Vicente del Bosque, una de las salidas de la rotonda situada junto a las piscinas de Garrido.

De inmediato, la sala de operaciones del 112 alertó a los agentes de la Policía Local de Salamanca, que acudieron rápidamente al lugar para intervenir en el siniestro y controlar el tráfico de la vía.

Afortunadamente y a pesar de la aparatosidad del incidente, no se registraron lesionados. Sin embargo, debido al impacto, los semáforos de la zona han quedado fuera de servicio durante varios minutos.

El suceso generó gran expectación entre los viandantes de la zona y los usuarios de la piscina municipal de Garrido que salieron de la misma al escuchar el impacto desde el interior del recinto.

Temas

Policía Local de Salamanca