Paellas, autos locos y mucha tradición llenan de fiesta la provincia este fin de semana
Candelario, Rollán, Doñinos y muchos otros pueblos disfrutan de un fin de semana repleto de fiestas
La Gaceta
Domingo, 10 de agosto 2025, 19:39
Estos sábado y domingo han sido muchos los pueblos de la provincia que han disfrutado de sus fiestas patronales con actividades que han incluido paella, música, baile y mucha tradición. A través de las diferentes galerías elaboradas por LA GACETA puede revivirse ese ambiente festivo y alegre que dinamiza los veranos en Salamanca.
DOMINGO
La Boda Típica llena Candelario y garantiza su celebración hasta 2033
Cuenta con una lista de espera de ocho años para revivir el enlace tradicional. Chus Fernández y Guillermo González celebran sus bodas de plata participando esa cita
Cierre de fiestas con sabor solidario en Doñinos de Salamanca
Los vecinos degustan cerca de 1.500 raciones de paella en las citas en honor a Santo Domingo
Rollán celebra San Lorenzo bajo un sol de justicia
La localidad cierra este lunes sus fiestas patronales con la tradicional merienda campestre
Los autos locos brillan en Doñinos
Un total de ocho vehículos hicieron disfrutar del espectáculo a un millar de personas en el público
San Benito marca el cénit de las fiestas en Saelices el Chico
Los vecinos siguen la procesión guiados por la corte de honor, el estandarte y la charanga, hasta el momento del ofertorio al patrón
La danzaterapia fomenta el empoderamiento de los habitantes de Salmoral
Javier del Real se ha encargado de impartir unas sesiones para todos los públicos
SÁBADO
Valero disfruta de su fiesta de la colmena
La misa, el convite, la comida y la fiesta ibicenca en la piscina protagonizan la jornada del sábado
Sabrosa paella junto a las aguas del Tormes
Puente del Congosto acoge la tradicional paella previa a las fiestas con cerca de 550 comensales
Linares de Riofrío disfruta de su entorno en una animada marcha de convivencia
Más de trescientas personas disfrutan del tradicional recorrido por las peñas del Agua y del aperitivo en La Honfría
Una gran cena vecinal en Saelices el Chico
La noche del sábado tuvo un momento de hermanamiento entre los vecinos de la localidad que celebra sus fiestas de San Benito
Las peñas de Linares disfrutan ya de las fiestas
La localidad acoge el recorrido de los grupos en una jornada marcada por el calor
La Zarza de Pumareda explota su creatividad
Las peñas pusieron la nota de color con un divertido y original paseo por las calles
Más de 800 corredores en la 'San Rocada'
La XV edición de esta carrera popular ha llenado de fiesta deportiva las calles y caminos de Macotera
Despedida de solteros en la Boda Típica de Candelario
Guillermo González y Chus Fernández celebran mañana domingo sus 25 años casados mediante su participación en esa escenificación. El convite y la recogida de la vajilla han marcado la antesala de esa cita
Carbajosa de la Sagrada viaja al pasado con su III Mercado Medieval
La cita se desarrolla en la calle Carpihuelo
Huevos rotos y autos locos, menú perfecto en Rollán
La localidad celebra sus fiestas en honor a San Lorenzo
La segunda cita taurina en Calvarrasa de Abajo, marcada por el calor
La localidad cierra este domingo las fiestas de la juventud con una cena de hermandad
Castellanos de Moriscos, unido en torno a la paella
La gran cita gastronómica de las fiestas ofreció 2.500 raciones de arroz
Tradición y mucho calor para honrar al patrón en Robliza de Cojos
Los vecinos de la localidad celebran el día grande de las fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán con las citas religiosas
«Buscando a Nebrija» brilló, esta vez, en la ermita de Gallegos de Argañán
Nueva parada de este montaje que recorre la provincia de Salamanca
Saelices el Chico desata la fiesta por San Benito
La localidad comenzó sus festejos patronales de agosto con una intensa actividad de peñas y una refrescante mañana acuática
