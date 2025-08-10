Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imágenes de diferentes celebraciones que han tenido lugar en la provincia este fin de semana.

Paellas, autos locos y mucha tradición llenan de fiesta la provincia este fin de semana

Candelario, Rollán, Doñinos y muchos otros pueblos disfrutan de un fin de semana repleto de fiestas

La Gaceta

Domingo, 10 de agosto 2025, 19:39

Estos sábado y domingo han sido muchos los pueblos de la provincia que han disfrutado de sus fiestas patronales con actividades que han incluido paella, música, baile y mucha tradición. A través de las diferentes galerías elaboradas por LA GACETA puede revivirse ese ambiente festivo y alegre que dinamiza los veranos en Salamanca.

DOMINGO

La Boda Típica llena Candelario y garantiza su celebración hasta 2033

Cuenta con una lista de espera de ocho años para revivir el enlace tradicional. Chus Fernández y Guillermo González celebran sus bodas de plata participando esa cita

Cierre de fiestas con sabor solidario en Doñinos de Salamanca

Los vecinos degustan cerca de 1.500 raciones de paella en las citas en honor a Santo Domingo

Rollán celebra San Lorenzo bajo un sol de justicia

La localidad cierra este lunes sus fiestas patronales con la tradicional merienda campestre

Los autos locos brillan en Doñinos

Un total de ocho vehículos hicieron disfrutar del espectáculo a un millar de personas en el público

San Benito marca el cénit de las fiestas en Saelices el Chico

Los vecinos siguen la procesión guiados por la corte de honor, el estandarte y la charanga, hasta el momento del ofertorio al patrón

La danzaterapia fomenta el empoderamiento de los habitantes de Salmoral

Javier del Real se ha encargado de impartir unas sesiones para todos los públicos

SÁBADO

Valero disfruta de su fiesta de la colmena

La misa, el convite, la comida y la fiesta ibicenca en la piscina protagonizan la jornada del sábado

Sabrosa paella junto a las aguas del Tormes

Puente del Congosto acoge la tradicional paella previa a las fiestas con cerca de 550 comensales

Linares de Riofrío disfruta de su entorno en una animada marcha de convivencia

Más de trescientas personas disfrutan del tradicional recorrido por las peñas del Agua y del aperitivo en La Honfría

Una gran cena vecinal en Saelices el Chico

La noche del sábado tuvo un momento de hermanamiento entre los vecinos de la localidad que celebra sus fiestas de San Benito

Las peñas de Linares disfrutan ya de las fiestas

La localidad acoge el recorrido de los grupos en una jornada marcada por el calor

La Zarza de Pumareda explota su creatividad

Las peñas pusieron la nota de color con un divertido y original paseo por las calles

Más de 800 corredores en la 'San Rocada'

La XV edición de esta carrera popular ha llenado de fiesta deportiva las calles y caminos de Macotera

Despedida de solteros en la Boda Típica de Candelario

Guillermo González y Chus Fernández celebran mañana domingo sus 25 años casados mediante su participación en esa escenificación. El convite y la recogida de la vajilla han marcado la antesala de esa cita

Carbajosa de la Sagrada viaja al pasado con su III Mercado Medieval

La cita se desarrolla en la calle Carpihuelo

Huevos rotos y autos locos, menú perfecto en Rollán

La localidad celebra sus fiestas en honor a San Lorenzo

La segunda cita taurina en Calvarrasa de Abajo, marcada por el calor

La localidad cierra este domingo las fiestas de la juventud con una cena de hermandad

Castellanos de Moriscos, unido en torno a la paella

La gran cita gastronómica de las fiestas ofreció 2.500 raciones de arroz

Tradición y mucho calor para honrar al patrón en Robliza de Cojos

Los vecinos de la localidad celebran el día grande de las fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán con las citas religiosas

«Buscando a Nebrija» brilló, esta vez, en la ermita de Gallegos de Argañán

Nueva parada de este montaje que recorre la provincia de Salamanca

Saelices el Chico desata la fiesta por San Benito

La localidad comenzó sus festejos patronales de agosto con una intensa actividad de peñas y una refrescante mañana acuática

