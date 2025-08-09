Carbajosa de la Sagrada viaja al pasado con su III Mercado Medieval La cita se desarrolla en la calle Carpihuelo

EÑE / Francisco Martín Carbajosa de la Sagrada Sábado, 9 de agosto 2025, 21:26

Carbajosa de la Sagrada ha inaugurado este sábado la tercera edición de su Mercado Medieval, que se celebra en la calle Carpihuelo. Un evento que convierte al municipio en un auténtico escenario de época, gracias a la presencia de cerca de 35 puestos decorados al estilo medieval, donde se pueden encontrar productos artesanales, gastronomía tradicional y artículos naturales.

El mercado estará abierto también este domingo, con horario de mañana de 11:00 a 14:30 y de tarde-noche de 18:00 a 00:00 horas. Se trata de una cita que ya se ha consolidado en el calendario local y que atrae tanto a vecinos como a visitantes que quieren disfrutar de una experiencia única.

Entre las propuestas que ofrece este mercado destacan colgantes, carteras de cuero, cuadernos artesanales y hasta fuet elaborado de forma tradicional. Además, varios puestos están dedicados a las especias, con aromas que llenan el ambiente y transportan al visitante a otra época.

Para los más pequeños, el mercado incluye juegos y atracciones de madera que imitan los entretenimientos de siglos pasados, haciendo del evento una propuesta familiar y divertida.