Exterior del centro de salud de Vitigudino D. S.

Vitigudino denuncia el traslado de profesionales a otro centro sanitario en plenas feria y fiestas

Personal del centro vitigudinense será desplazado a Villarino de los Aires. La Junta argumenta la ausencia de equipos de Guardia «por la falta de profesionales»

D. Sánchez

Vitigudino

Domingo, 10 de agosto 2025, 17:12

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Vitigudino ha denunciado a través de una nota la prensa el traslado de personal sanitario desde el centro de salud vitigudinense al de Villarino de los Aires durante los días 14 y 15 de agosto «al no haber un equipo de guardia para ese municipio ante la falta de profesionales», según les ha comunicado el Sacyl.

Una situación que «perjudica a la población de Vitigudino y a la zona de salud ya que coincide con la celebración de la ferias y fiestas de este y otros municipios», señalan desde el Consistorio.

En este sentido, los integrantes del equipo de Gobierno señalan que «no se puede gestionar las urgencias con un solo equipo de Guardia durante todo el año y menos aún en fechas señaladas como ahora» teniendo en cuenta el número de población que abarca la zona básica de salud y consideran que esta decisión demuestra «una vez más la incapacidad de previsión de la Junta de Castilla y León», recordando que Vitigudino «lleva sin pediatra de manera continua desde hace más de mes y medio, por la baja de la pediatra titular» y añaden que, con el desplazamiento de estos profesionales los próximos días, «solo busca tapar sus malas previsiones en la gestión de la atención sanitaria en las zonas rurales».

