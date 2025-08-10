Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Piña de los jugadores del Salamanca UDS en la primera pausa para la hidrtatación del derbi. LAYA

Dulce resaca del derbi en el Salamanca UDS pese a la derrota: «Es el camino que tenemos que seguir»

La plantilla se queda con «la personalidad» mostrada ante Unionistas en el Reina Sofía

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 10 de agosto 2025, 19:39

Pese al resultado de derrota en el derbi -el 2-0 es el resultado más abultado encajado por el conjunto del Helmántico ante Unionistas, la resaca del encuentro disputado este sábado en la Copa RFEF en el Reina Sofía está siendo dulce: «Vamos en buena línea, en buen camino, es el trayecto que tenemos que seguir», aseguran desde el interior el vestuario pisando la senda marcada por el entrenador Jorge García en rueda de prensa.

En este sentido, Adrián Mancebo, afirmó que, pese a no salir del choque ni contentos ni conformes, se vio al mejor Salamanca UDS de la pretemporada: «Hemos tenido mucho dominio y ocasiones y este es el camino a seguir para que lleguen los resultados cuando tienen que llegar, que es en Liga. El equipo siguió la idea que tenía, y lo intentamos tanto por banda como por dentro, estuvimos prácticamente todo el partido en campo contrario. Tenemos que estar orgullosos».

