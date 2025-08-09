Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jorge García, con las manos en los bolsillos durante el derbi del Reina Sofía. LAYA

Jorge García: «No me preocupa el gol, es nuestro mejor partido de pretemporada»

El técnico del Salamanca UDS muy satisfecho con el trabajo de sus jugadores pese as la derrota en el Reina Sofía

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:19

Jorge García, técnico del Salamanca UDS, le dio las gracias a sus jugadores por «creer» en la ida que le propone: «En cuanto nos metimos en el partido fuimos tremendamente jugadores, aunque nos faltó el ansiado gol. Esta plantilla tiene mucho potencial».

«Es el mejor partido que hemos jugado hasta ahora, se ha visto la idea que queremos transmitir ante un Primera RFEF», redondeó su valoración el preparador blanquinegro, al que no le preocupa la falta de gol de su equipo: «Es suerte, creo que hemos generado ocasiones muy claras. En pretemporada no me preocupa lo más mínimo, porque cuando tiene que entrar es en la jornada 1, me preocuparía no haber generado las máximas ocasiones posible».

Por último, el técnico del Salamanca UDS destacó la «valentía» de sus jugadores: «Sobre todo después del mazazo para reponerse y mostrar una identidad clarísima, nos adaptamos bien a lo que proponía Unionistas. Los balones en largo suyos los rectificamos muy bien. La idea está bien clara y tenemos que seguir construyéndola».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las carnicerías se preparan para una subida inminente de uno de sus mejores productos: «Viene gente a los pueblos y...»
  2. 2 Invasión en Salvatierra de Tormes: cientos de vehículos acampan de manera ilegal en el entorno del embalse de Santa Teresa
  3. 3 El salmantino de los 12 títulos: «Ya no tengo espacio en la pared para colgarlos»
  4. 4 Controlados los incendios forestales declarados en Ciudad Rodrigo y Herguijuela de la Sierra
  5. 5 ¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 9 de agosto?
  6. 6 El bar que gana la Champions en verano: «Aunque haga calor la gente quiere estar aquí»
  7. 7 Dos jóvenes se estrellan en Vistahermosa tras coger el coche de un familiar sin permiso de conducir
  8. 8 Un incendio obliga a los pasajeros del Media Distancia a bajar en Ávila y llegar en autobús a Madrid
  9. 9 Jorge Rey confirma el día en el que se terminará la ola de calor: «El aire fresco del norte...»
  10. 10 Susto en Capuchinos: una nonagenaria pide auxilio por un incendio en una vivienda

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Jorge García: «No me preocupa el gol, es nuestro mejor partido de pretemporada»

Jorge García: «No me preocupa el gol, es nuestro mejor partido de pretemporada»