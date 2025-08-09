Jorge García: «No me preocupa el gol, es nuestro mejor partido de pretemporada» El técnico del Salamanca UDS muy satisfecho con el trabajo de sus jugadores pese as la derrota en el Reina Sofía

Iván Ramajo Salamanca Sábado, 9 de agosto 2025, 22:19

Jorge García, técnico del Salamanca UDS, le dio las gracias a sus jugadores por «creer» en la ida que le propone: «En cuanto nos metimos en el partido fuimos tremendamente jugadores, aunque nos faltó el ansiado gol. Esta plantilla tiene mucho potencial».

«Es el mejor partido que hemos jugado hasta ahora, se ha visto la idea que queremos transmitir ante un Primera RFEF», redondeó su valoración el preparador blanquinegro, al que no le preocupa la falta de gol de su equipo: «Es suerte, creo que hemos generado ocasiones muy claras. En pretemporada no me preocupa lo más mínimo, porque cuando tiene que entrar es en la jornada 1, me preocuparía no haber generado las máximas ocasiones posible».

Por último, el técnico del Salamanca UDS destacó la «valentía» de sus jugadores: «Sobre todo después del mazazo para reponerse y mostrar una identidad clarísima, nos adaptamos bien a lo que proponía Unionistas. Los balones en largo suyos los rectificamos muy bien. La idea está bien clara y tenemos que seguir construyéndola».