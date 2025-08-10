Miedo a la «lengua azul»

Susana Magdaleno SALAMANCA Domingo, 10 de agosto 2025, 16:31 | Actualizado 16:46h. Comenta Compartir

El miedo a la enfermedad de la «lengua azul» se extiende entre ganaderos de distintas provincias, con 21 ya afectadas por la presencia en ellas de los serotipos 1, 3 y 8 y peticiones de organizaciones agrarias para que desde el Ministerio de Agricultura y el resto de administraciones se active una respuesta nacional ante esta situación sanitaria.

Se anima a la vacunación desde las distintas administraciones pero, a la vez, existe el temor por parte de ganaderos de que no existan vacunas suficientes para afrontar la situación, a lo que se suma la advertencia de Apag Extremadura Asaja de que existe mortalidad en ganado en explotaciones que incluso han sido vacunadas. «En las últimas semanas se están detectando numerosas explotaciones gravemente afectadas, con casos de mortalidad en animales incluso en explotaciones ya vacunadas, otras en las que aún no se han podido aplicar los cuatro serotipos de vacunación y otras con singularidades aún por aclarar», advirtió en un comunicado.

La enfermedad de la lengua azul es una enfermedad viral que afecta a rumiantes, de forma especial al ovino, y es transmitida por mosquitos del género Culicoides. La especie ovina es la más afectada, mientras que bovino y caprino no muestran normalmente ningún signo clínico de la enfermedad y pueden actuar como portadores. La gravedad varía entre especies y cepas, y los síntomas más graves en ovejas provocan la muerte, pérdida de peso y alteración de crecimiento de lana. No afecta a humanos.

Los últimos casos confirmados de «lengua azul» han sido en Arroyomolinos (Cáceres), del serotipo 8, el pasado 4 de agosto y en Guadalmez (Ciudad Real) de los serotipos 3 y 8, el 31 de julio. Con anterioridad, se confirmaron casos en Galicia, en concreto en Lugo (serotipos 3 y 8), La Coruña (3), Orense (3) y Pontevedra (8). Las 21 provincias afectadas por la enfermedad de la «lengua azul» son, según el último informe publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: Málaga, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Jaén, Burgos, Ávila, León, Navarra, Cáceres, Badajoz, Toledo, Ciudad Real, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Cantabria, Pontevedra, Lugo, Orense y La Coruña.

Asaja Ciudad Real ha pedido a las administraciones la adopción de «medidas urgentes» ante la «gravísima enfermedad» que puede generar importantes pérdidas a las cabañas ganaderas. Reclama una actuación rápida y coordinada en información, distribución de medicamentos y de vacunas y la implicación del Ministerio de Agricultura.

Desde el Gobierno central, el Ministerio de Agricultura recomienda en sus informes (el último el 31 de julio) la vacunación de la cabaña ganadera. Recuerda la importancia que tiene vacunar a los animales frente a los serotipos de riesgo para reducir impacto en caso de verse afectados, con especial importancia en el sector ovino dado que es la especie más susceptible a la enfermedad clínica. «Sin duda -asegura- la vacunación es la mejor herramienta para prevenir la morbilidad y mortalidad en el ganado, además de facilitar los movimientos de los animales hacia otros países». Recuerda que esta campaña se cambió la estrategia nacional con respecto a esta enfermedad y se dejó de aplicar el programa de erradicación, con vacunación que pasó a ser voluntaria, y advierte del riesgo de contagio de los serotipos 1, 3, 4 y 8. La organización agraria UPA ha pedido al Ministerio de Agricultura la celebración de una reunión «urgente» para afrontar esta «crisis». COAG, por su parte, ha hecho también llamamientos a la vacunación.

El número de dosis disponibles para los distintos serotipos varía entre comunidades autónomas. La Junta de Castilla y León dispone en sus unidades veterinarias de reservas de dosis de vacunas contra la enfermedad de la lengua azul de los distintos serotipos que afectan a España. En concreto, y según fuentes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, los ganaderos tenían a su disposición este miércoles un total de 265.312 dosis de vacunas frente al serotipo 3 de la lengua azul; 140.148 dosis del serotipo 4 y un total de 44.800 dosis del 1+8. De momento la vacunación en Salamanca había sido poco relevante. El 2 de junio se habían puesto en Salamanca, y pese al llamamiento de la Junta a la vacunación y a que la dosis es gratuita (no su aplicación), 15.109 en ovino del serotipo 3; 24.086, del 4; y 2.500, del 1-8. En vacuno, 7.333 del serotipo 3; 42.416 del 4 (sin casos esta campaña de momento en España); y 630 del 1-8. En Castilla y León, del serotipo más temido, el 3, se habían aplicado en la comunidad en esa fecha 60.778 dosis en ganado ovino y 16.708 en vacuno, según datos del Gobierno regional.