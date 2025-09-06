Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del coche que se ha incendiado en la madrugada de este sábado en El Zurguén. LAYA

Qué ha ocurrido este sábado 6 de septiembre en Salamanca

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:14

Noche movida para los Bomberos y la Policía Local con el alcohol, las drogas, los incendios, los rescates y un dron como protagonistas

La primera intervención se realizó a las 23:00 horas de la noche de este viernes. La última se ha resuelto pasadas las 7:00

Controlado el incendio de Garcibuey tras saltar pavesas a la carretera

El alcalde del municipio recalca la importancia del estanque 'La Palla' contra los incendios en la Sierra de Francia y reclama inversiones que garanticen el mantenimiento de esta infraestructura centenaria

Una nueva y violenta agresión en el centro penitenciario de Topas deja a varios funcionarios heridos

ACAIP-UGT alerta del aumento de ataques a trabajadores en la prisión salmantina y denuncia la falta de medios

Las carnicerías temen la subida del precio de uno de su productos más vendidos: «Se ha quemado mucho monte y resulta más caro»

La escasez de ganado y el aumento de los costes de alimentación de los animales de las parcelas que se han visto afectadas por los fuegos que han asolado la provincia están repercutiendo en estos puestos

Detenido en Salamanca tras colarse en un internado para robar objetos electrónicos y dinero

Una trabajadora dio la voz de alarma al ver a un desconocido salir de un despacho, y el responsable denunció la sustracción de los efectos

Incertidumbre por el servicio de monitores para conciliar a dos días del inicio del curso

Colegios y padres denuncian que no se les ha comunicado cómo se organizará esta medida

Un vehículo se incendia en la DSA-660 entre Pedrosillo el Ralo y Gomecello

No se han tenido que lamentar heridos

Media docena de festejos taurinos, este fin de semana por televisión

Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Ondara (Alicante), Puzol (Valencia), Lucena (Córdoba) y una cada día desde Villaseca de la Sagra (Toledo) serán los escenarios en los que estarán las cámaras de las autonómicas y One Toro Tv

