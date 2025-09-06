Una nueva y violenta agresión en el centro penitenciario de Topas deja a varios funcionarios heridos ACAIP-UGT alerta del aumento de ataques a trabajadores en la prisión salmantina y denuncia la falta de medios

Los representantes de ACAIP-UGT han denunciado una nueva agresión sufrida por funcionarios del centro penitenciario de Topas en la jornada de este viernes, cuando un interno con un perfil conflictivo y de alta peligrosidad—en segundo grado en el módulo 6 y clasificado en el artículo 75.1 en otros centros (régimen de vida más restrictivo que se aplica a internos con incidentes regimentales)—, atacó violentamente a tres trabajadores.

El incidente comenzó a media mañana en el módulo 6, cuando el preso agredió a otro interno. Ante el estado de nerviosismo y agresividad que presentaba, fue conducido a una celda de observación en el departamento de enfermería. El sindicato subraya que, en ese momento, el centro carecía de la adecuada cobertura médica, circunstancia que obligó a tomar esa decisión como medida preventiva para salvar tanto la integridad del propio interno como la del resto de reclusos.

Ya por la tarde, el mismo interno, en un estado de gran agresividad, comenzó a propinar fuertespatadas a la puerta de la celda de observación. Ante este comportamiento, el jefe de servicios, junto a dos funcionarios, decidió acceder al habitáculo para practicar un cacheo al recluso y asegurar que no portaba objetos prohibidos que pudiera haber recibido de terceros.

Nada más entrar, el preso atacó de forma súbita a un funcionario: le propinó un codazoen la cara que le hizo perder las gafas, seguido de nuevos golpes directos en el pecho y varias patadas en las piernas. Seguidamente arremetió también contra el jefe de servicios y contra el otro trabajador que participaba en la intervención. Tras un largo forcejeo, finalmente los funcionarios lograron reducirlo aplicando la fuerza física estrictamente necesaria.

Como consecuencia de la agresión, dos de los funcionarios resultaron heridos: uno de ellos con laceraciones en brazos y en distintas partes del cuerpo, y el otro con hematomas en las piernas, así como contusión en el pecho y la cara. El tercer trabajador sufrió lesiones de menor consideración.

Desde ACAIP-UGT apuntan que no se trata de un episodio aislado, sino de un problema que se viene repitiendo en la cárcel de Topas, donde, según el sindicato, la plantilla debe enfrentar con gran precariedad el perfil conflictivo y peligroso de algunos internos. La organización denuncia además el incumplimiento de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), ya que de los diez médicos que deberían haber en el centro actualmente solo hay tres —uno de ellos de baja de larga duración—, lo que pone en evidencia la precarización de la atención sanitaria.

Los representantes sindicales exigen asimismo la consideración de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, para dotar de mayor respaldo jurídico y protección a quienes ejercen su trabajo en un entorno de reconocida conflictividad. Además, insisten en que el actual protocolo de agresiones es «ineficaz» y no contemplan medidas reales de apoyo a los trabajadores que resultan atacados en el desempeño de sus funciones.

«Te voy a matar»

Cabe recordar que a principios de este mes, la tensión volvió a desbordarse en la prisión salmantina con otra agresión a una trabajadora. En esta ocasión, la víctima fue una funcionaria de vigilancia que resultó lesionada en un brazo y una pierna tras ser golpeada y pateada por un interno marroquí con un amplio historial delictivo. La rápida intervención de otros internos, así como de otros trabajadores del penal evitó que el ataque terminara en una tragedia mayor. Durante su traslado al módulo de aislamiento, el interno volvió a revolverse contra los funcionarios, tratando de soltarse y de golpearlos mientras profería graves amenazas: «Zorra, nos veremos en la calle, te voy a matar».

