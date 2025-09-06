Media docena de festejos taurinos, este fin de semana por televisión Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Ondara (Alicante), Puzol (Valencia), Lucena (Córdoba) y una cada día desde Villaseca de la Sagra (Toledo) serán los escenarios en los que estarán las cámaras de las autonómicas y One Toro Tv

Pruebas de una cámara de televisión en el coso de La Glorieta.

Javier Lorenzo Salamanca Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:20 Comenta Compartir

Media docena de festejos de lo más variado de los escalafones de toreros se podrán ver este fin de semana por televisión: una corrida de toros, tres novilladas con picadores y una becerrada, además de una desencajonada a través de los canales autonómicos Á Punt, Canal Sur Televisión y Castilla La Mancha Media, que compartirá señal con One Toro TV. El festejo mayor será esta tarde desde Alcázar de San Juan (Ciudad Real), con El Cid, Román y Joaquín Galdós en el cartel en la lidia de una corrida de toros de Salvador Gavira. La oferta de esta tarde se completa con dos novilladas con picadores más, la semifinal del Circuito de Novilladas de la Comunidad Valenciana y una jornada más desde Villaseca de la Sagra (Toledo), dentro de la XXV edición del Alfarero de Oro. Las otras tres retransmisiones llegarán mañana domingo con una desencajonada desde Puzol (Valencia), otra novillada más desde Villaseca de la Sagra y también la final del ciclo de becerradas de Andalucía.

Los carteles, de toros y toreros, horarios y canales de televisión por los que se podrán ver los festejos de este fin de semana son los siguientes:

—Hoy, sábado, 6 de septiembre. Toros desde Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Toros de Salvador Gavira García para El Cid, Román y Joaquín Galdós. A las 18:30 horas, por Castilla La Mancha Media.

—Hoy, sábado, 6 de septiembre. Semifinal del Circuito de Novilladas de la Comunidad Valenciana desde Ondara (Alicante). Novillos de Aida Jovani para Kevin Alcolado, Simón Andreu y Juan Alberto Torrijos. A las 18:00 horas en Á Punt (Tv Autonómica de la Comunidad Valenciana).

—Hoy, sábado, 6 de septiembre. Toros desde Villaseca de la Sagra (Toledo). Novillada con picadores. XXV Alfarero de Oro. Novillos de Montealto para Aarón Palacios y El Mene, mano a mano. A las 18:30 horas por One Toro TV.

—Mañana, domingo, 7 de septiembre. Toros desde Villaseca de la Sagra (Toledo). Novillada con picadores. XXV Alfarero de Oro. Novillos de Ana Romero para Cristiano Torres, El Mella e Ignacio Candelas. A las 18:30 horas por Castilla La Mancha Media y One Toro TV.

—Domingo, 7 de septiembre. Toros desde Lucena (Córdoba). Fomento de la Cultura Taurina en Andalucía. Final del ciclo de Becerradas. Novillos de Isabel Sánchez del Alva para Pablo Sánchez, Lucas Pérez, Mario Torres, Manuel Real «Realito», Rogelio Pajuelo y Celso Ortega. A las 18:00 horas por Canal Sur Televisión.

—Domingo, 7 de septiembre. Desencajonada desde Puzol (Valencia) de cinco toros de las ganaderías de Conde de la Corte, El Torero, Núñez del Cuvillo, Lagunajanda y Carlos Núñez. A las 17:50 horas por Á Punt (Tv Autonómica de la Comunidad Valenciana).