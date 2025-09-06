Detenido en Salamanca tras colarse en un internado para robar objetos electrónicos y dinero Una trabajadora dio la voz de alarma al ver a un desconocido salir de un despacho, y el responsable denunció la sustracción de los efectos

Una patrulla de la Policía Nacional, en el Juzgado de Guardia de Salamanca.

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han detenido a un hombre como supuesto autor de un delito contra el patrimonio. La actuación policial se inició sobre las 15:00 horas del pasado jueves, 4 de septiembre, tras recibir en dependencias policiales una denuncia en la que la víctima manifestaba ser el responsable del internado de un colegio, y comunicaba haber sufrido la sustracción de varios efectos en las instalaciones de la residencia.

El denunciante manifestó que una persona desconocida y ajena a las instalaciones del internado había accedido a las mismas, aprovechando que el conserje estaba ocupado en sus quehaceres, para deambular libremente por varios de las estancias del centro.

El presunto autor fue descubierto por una trabajadora del internado, a la cual le extrañó ver salir a una persona desconocida y de uno de los despachos de la zona no accesible al público.

El encargado pudo dar una descripción del individuo, informando que lo sustraído consistía en un ordenador portátil, varios videojuegos, así como dinero en efectivo que ascendía a un total de 400 euros.

Con la información detallada facilitada por el denunciante, funcionarios que se encontraban de servicio, localizaron poco tiempo después de cometer los hechos a una persona que coincidía plenamente con las características físicas y de vestimenta del supuesto autor.

Por todo ello, y al entender los actuantes que se encontraban ante la comisión de un delito de un hurto procedieron a su detención, no portando ninguno de los efectos sustraídos, siendo trasladado a dependencias policiales, en las instalaciones de la Comisaría de Policía ubicada en la calle Jardines, para la realización de las diligencias oportunas al respecto.

Después de pasar la noche en los calabozos policiales y una vez finalizados todos los trámites necesarios se dio cuenta de los hechos al Juzgado en funciones de Guardia, pasando el arrestado a disposición de su titular.