Noche movida para los Bomberos y la Policía Local con el alcohol, las drogas, los incendios, los rescates y un dron como protagonistas La primera intervención se realizó a las 23:00 horas de la noche de este viernes. La última se ha resuelto pasadas las 7:00

Elena Martín Salamanca Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:03

Noche movida para los Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca. Cuatro intervenciones, entre las que destacan dos incendios en dos vehículos han marcado la madrugada de este sábado, 6 de septiembre. La primera intervención la acometían a las 23:00 horas, cuando se movilizaban hasta el número 34 de la calle Palacio Valdés para proceder a la apertura de una puerta de un domicilio tras recibir una llamada de una mujer que se había caído y que se encontraba mal. Automáticamente, la sala de operaciones del Servicio de Emergencias de Castilla y León movilizaba a una dotación hasta el lugar, cuyos efectivos llevaban a cabo la rotura de un cristal al no poder acceder a la vivienda por la propia puerta, además de a una ambulancia de soporte vital básico, en la que, una vez acometido el rescate, era trasladada al Hospital.

La segunda intervención se llevaba a cabo pasadas las 2:00 horas tras recibirse un aviso en la base de datos del parque de bomberos en el que se precisaba de asistencia para rescatar a una persona de un ascensor de un edificio de la Gran Vía.

Ya antes de las 3:00 horas, los Bomberos del Ayuntamiento afrontaban las primeras labores de extinción de los dos incendios de vehículos que han marcado la madrugada de este sábado. El primer aviso se recibía a las 2:57 horas por un coche que había empezado a arder en plena Avenida de los Cipreses como consecuencia de una avería eléctrica, quedando únicamente calcinada una de sus puertas y, a las 6:26 horas, volvían a tener que desplazarse hasta la calle Villanueva de la Serena por un fuego declarado en otro turismo. Las labores de extinción de este último incendio se prolongaban hasta las 7:25 horas, cuando, tras el arduo trabajo realizado in situ, se recogían los efectivos desplazados hasta el lugar en una dotación.

Intervenciones de la Policía Local

La madrugada de este sábado también ha sido movida para los agentes de la Policía Local, que han intervenido en varios puntos de la ciudad por causas relacionadas con la seguridad vial, el consumo de alcohol y drogas o los ruidos.

La primera incidencia se registró a las 0:43 horas en el Paseo de Canalejas, donde un conductor dio positivo en alcoholemia administrativa durante un control. Poco después, a las 1:53 horas, los agentes del Cuerpo acudieron a la calle Padre Báñez tras recibir varias quejas por unos ruidos. Allí, además, dos personas fueron denunciadas por arrojar vasos a la vía pública.

La Avenida de la Aldehuela ha sido escenario de dos actuaciones. A las 2:38 horas, se producía un decomiso de sustancias estupefacientes con su correspondiente denuncia y, a las 3:03 horas, se interceptaba a una persona que conducía por la ciudad sin haber obtenido el permiso de conducir.

Entre medias, a las 2:53 horas, en la calle Miguel Ángel, se detectaba la presencia de un dron volando en la zona. Los agentes localizaban al piloto en la calle Villar Formoso y elaboraban el informe correspondiente.

Ya al amanecer, a las 6:37 horas, en la Avenida de Villamayor, otro conductor arrojaba un resultado positivo en una prueba de alcoholemia. 10 minutos más tarde, a las 6:47 horas, en la Avenida de Portugal, se producía un nuevo decomiso de sustancias estupefacientes, concretamente de cocaína, siendo algo por lo que se procesaba la pertinente denuncia.