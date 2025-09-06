Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de una operación de los Bomberos de la Diputación. LAYA

Un vehículo se incendia en la DSA-660 entre Pedrosillo el Ralo y Gomecello

No se han tenido que lamentar heridos

La Gaceta

Sábado, 6 de septiembre 2025, 19:06

Un nuevo turismo se ha incendiado en la jornada de sábado. En este caso ha sido a las 18.31 horas, en la carretera DSA-660, a la altura del kilómetro 1, entre Pedrosillo el Ralo y Gomecello.

El 112 dio aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico y a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, que enviaron medios del parque de Villares de la Reina. A su vez, se informó al centro provincial de mando de Medio Ambiente.

Según apunta el propio 112 no se han tenido que lamentar heridos.

