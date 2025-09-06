Incertidumbre por el servicio de monitores para conciliar a dos días del inicio del curso Colegios y padres denuncian que no se les ha comunicado cómo se organizará esta medida

Javier Hernández Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:30

Casi 47.000 alumnos de Salamanca comienzan la próxima semana un curso escolar que lo hará por fases. Toda la provincia empezará el lunes -8 de septiembre-, mientras que los centros de la capital salmantina esperarán al martes 9, por las Ferias y Fiestas de la ciudad.

Un retorno a las aulas marcado por la incertidumbre, y es que la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Centros Públicos de Enseñanza de Castilla yLeón (CONFAPACAL)ha denunciado que los colegios de la Comunidad no tienen noticias ni certezas sobre cómo se va a organizar la 'ayuda a la conciliación' ofertada por la Junta.

La Consejería de Educación anunció en primavera que pondrá a disposición de los centros que lo soliciten un equipo de monitores para cuidar -sin que suponga gasto para las familias- de los alumnos que salen de clase a las 13:00 y no pueden ser recogidos hasta las 14:00.

Desde Confapacal se asegura que «a día de hoy, nada de esto está organizado y establecido» y añade que «la normativa no establece que la misma reducción se produce de 16:00 a 15:00 para los usuarios de comedor, siendo excluidos de este apoyo».

Este diario ha consultado con directores y responsables de diversos colegios de la provincia de Salamanca y todos confirman que, hasta este viernes, no tenían noticias de qué empresa se va a encargar de ese servicio ni quiénes son las personas que acudirán a los centros el lunes en nombre de la Junta de Castilla y León. «Hace meses se nos indicó que organizáramos los grupos de alumnos por edades, pero a falta de tres días no sabemos nada más», apuntan.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, fue preguntada ayer al respecto de esta incertidumbre y afirmó que el servicio de atención al alumno debido a la reducción del horario lectivo escolar «está garantizado».

Lucas afirmó que han sido 636 los centros que lo han solicitado y que beneficiará a unos 10.000 escolares.

«Todos los centros que tengan un mínimo de cuatro alumnos que lo hayan solicitado tendrán un monitor. Si a lo largo de esta semana que arranca el curso, hay algún centro que inicialmente no hubiera solicitado el servicio pero ahora lo demanda, también podrá acceder a él. Porque es cierto que muchos de los centros nos dijeron inicialmente que no tenían necesidad, pero quizás las circunstancias personales o familiares varían y es posible que ese servicio se pueda necesitar», ha argumentado.

La consejera destacó durante su comparecencia que Castilla y León superará este curso su techo de alumnos con un total de 404.167, un 0,70 por ciento más que el pasado, impulsado por una «imparable» Formación Profesional y el tirón de la Educación de 0 a 3 años.

Lucas se ha referido a la «normalidad» para el comienzo de curso en enseñanzas no universitarias. «Normalidad, tranquilidad, certezas, confianza, seguridad. Hay muy buenas noticias y muchas noticias. Hay más alumnos, más docentes, más oferta formativa, más infraestructuras, más planes de innovación, más ayudas, más servicios complementarios», ha detallado. En concreto, Lucas ha subrayado que la gratuidad plena del primer ciclo de Educación Infantil y los estudios de Formación Profesional siguen impulsando el aumento del alumnado matriculado en Régimen General, alcanzando casi los 352.000 estudiantes, lo que supone un crecimiento del 0,6 por ciento.