Controlado el incendio de Garcibuey tras saltar pavesas a la carretera El alcalde del municipio recalca la importancia del estanque 'La Palla' contra los incendios en la Sierra de Francia y reclama inversiones que garanticen el mantenimiento de esta infraestructura centenaria

C. L. S. y D. Sánchez Salamanca | Garcibuey Sábado, 6 de septiembre 2025, 18:45 Comenta Compartir

El incendio declarado este sábado en Garcibuey ha quedado «controlado y perimetrado» gracias a la rápida intervención de los medios aéreos y terrestres. Así lo ha confirmado el alcalde de la localidad, Miguel Martín, quien ha destacado el papel decisivo del estanque de 'La Palla' como punto de carga de los helicópteros de extinción.

«Ya está controlado, está perimetrado. Ha habido alguna pavesa que ha saltado la carretera, pero también está controlado«, ha explicado Martín, que ha detallado que en las labores han llegado a participar cuatro helicópteros, de los que dos aún permanecen en la tarde de este sábado cargando agua en el estanque de la comunidad de regantes. Ha subrayado que este punto es »esencial« porque permite, en apenas «un minuto y medio», el llenado y descarga de las aeronaves, lo que »multiplica la eficacia de las operaciones«.

El regidor ha aprovechado para reivindicar inversiones que garantizan el mantenimiento de esta infraestructura centenaria—construida en 1940—, propiedad de la comunidad de regantes de Garcibuey. «Es un punto importantísimo para la comarca de la Sierra de Francia, clave contra los incendios en la Sierra de Francia, y hay que reivindicar que no se pierda», ha afirmado, recordando que la comunidad que lo gestiona está formada por «personas mayores con escasos recursos».

Martín, también presidente de la Comunidad Sierra de Francia, ha apelado al compromiso de la Junta y de las administraciones competentes: «Necesitamos que nos ayuden a mantener no solo el estanque, sino también la toma de agua del río y la traída que lo alimenta».

Además, ha querido agradecer públicamente la implicación y la colaboración de la Diputación de Salamanca, la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos vecinos, así como de todos los organismos que han puesto medios a disposición de la extinción: «Hay que reconocer la labor de todos, y también poner en valor que incluso un pequeño azud o una toma de agua puede marcar la diferencia en un incendio».

Según recoge Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL), el fuego se ha iniciado sobre las 12:59 horas junto a la carretera DSA-255 dirección a Miranda del Castañar. Desde su origen más de una treintena de medios se han trasladado para extinguir las llamas, entre ellos un técnico, seis celadores, tres cuadrillas terrestres, cinco autobombas, dos bulldozer, cuatro cuadrillas ELIF y cinco helicópteros. Medios de la Diputación de Salamanca y de la Junta de Castilla y León.