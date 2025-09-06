Un incendio de nivel 1 de peligrosidad amenaza a Garcibuey Medios aéreos y terrestres trabajan para sofocar las llamas junto a la carretera SA-220 dirección a Miranda de Castañar

Medios aéreos y terrestres trabajan para sofocar un incendio forestal de nivel 1 de peligrosidad declarado en Garcibuey, dentro de la comarca de la Sierra de Francia.

Las llamas se han iniciado este sábado junto a la carretera SA-220 dirección a Miranda del Castañar.

Según recoge Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL), al menos 18 medios se han trasladado al lugar desde el origen del fuego, entre ellos dos agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, dos bulldozer, tres cuadrillas ELIF y tres helicópteros.

"En este momento, el peligro no es excesivo"

El alcalde de Garcibuey, Miguel Martín, ha informado pasadas las 13:30 horas de la mañana de este sábado sobre la situación del incendio declarado en la localidad, asegurando que los equipos de emergencia ya están trabajando para controlar las llamas.

“Estamos ya aquí coordinando”, ha declarado el regidor local, detallando que, desde la Junta de Castilla y León, se ha dispuesto el envío de tres helicópteros, dos hidroaviones y una avioneta para la extinción del fuego. Además, medios terrestres, como carrocetas y maquinaria para la creación de cortafuegos, también están llegando a la zona.

El alcalde ha subrayado que, por el momento, la distancia del incendio respecto a las áreas habitadas permite trabajar con relativa seguridad, aunque ha advertido que las condiciones del viento, “pelín intenso”, podrían complicar la situación.

Asimismo, ha destacado que la coordinación con la Diputación y los municipios cercanos está siendo efectiva y ha agradecido la colaboración de todos los alcaldes de la zona que han ofrecido su apoyo.

“De momento, tenemos distancia todavía y están trabajando en ello. En este momento, no hay un peligro excesivo y hay medios suficientes”, ha señalado.