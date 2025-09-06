Las carnicerías temen la subida del precio de uno de su productos más vendidos: «Se ha quemado mucho monte y resulta más caro» La escasez de ganado y el aumento de los costes de alimentación de los animales de las parcelas que se han visto afectadas por los fuegos que han asolado la provincia están repercutiendo en estos puestos

Elena Martín Salamanca Sábado, 6 de septiembre 2025, 16:02

Con la llegada del mes de septiembre, parece que el Mercado va recuperando el movimiento que había perdido durante el verano. Y es que, después de haber imperado la tranquilidad en sus pasillos en julio y agosto, los clientes están empezando a superar a los turistas en todos y cada uno de los estands. De hecho, casi todos los vendedores coinciden en que el regreso de muchos salmantinos desde los pueblos está devolviendo «color» a las ventas.

«Ya se va notando que viene más gente», comenta uno de los pescaderos para LA GACETA. Pero la alegría de ver más clientela en los puestos se compensa con la preocupación por los precios: en algunos casos suben; en otros se mantienen y, en menor medida, también hay bajadas.

En los puestos de carne, la tónica es clara. «La ternera está subiendo algo cada semana», explica un carnicero. Estas subidas, que parecen pequeñas —entre 3 y 6 céntimos por kilo en canal—, ya se han notado en los mostradores. «Antes podías mantener el precio de los filetes. Ahora, cada semana, hay que ajustarlo», añade. La razón está en la falta de ganado y en los costes crecientes: «Se ha quemado mucho monte, hay poco pasto y, ahora, alimentar a los animales resulta más caro».

Ampliar Agustín, un carnicero del Mercado, sostiene un trozo de ternera.

El sector del pescado muestra un panorama más variado. De hecho, algunos productos se han abaratado en los últimos días: la lenguadina y el boquerón se venden a 5,99 euros el kilo tras haber experimentado una bajada de precio respecto a semanas anteriores; el salmón figura a 11,99 euros y el bonito sigue teniendo buena salida, al igual que la dorada y la lubina, especialmente las piezas grandes —de kilo y medio a dos kilos—.

Pero también hay casos de fuertes subidas. El lenguado ha pasado de 39,90 a 45 euros el kilo. «Ahora mismo es de lo más caro y, además, hay poco», reconocen algunos pescaderos.

En cuanto al marisco, la situación es estable, aunque en cotas altas: los carabineros están a 110 euros (algo menos que los 120 euros que costaban la semana pasada), la gamba roja y la nécora no han experimentado variaciones y las ostras se mantienen al mismo nivel. Como novedad, en algunos puestos, se ofrece el mejillón francés a 9,50 euros, siendo más caro que el gallego, pero «con una textura casi de mantequilla».

Ampliar Una frutería del Mercado, en plena actividad.

En las fruterías, ya se percibe el cambio de temporada. Los higos han bajado de 6,98 a 4,98 euros el kilo, mientras que el pimiento rojo se ha abaratado hasta los 3,98 euros frente a los más de 5 euros el kilo que costaba hace unos días. La sandía, todavía presente en los mostradores, se encuentra a 0,98 euros el kilo. Por otro lado, la uva ya ha entrado y lo ha hecho con fuerza, «muy rica» y a 2,68 euros, y los mangos nacionales figuran a 2,95 euros.

De entre los productos más buscados en estos estands, la judía verde se está encareciendo por la escasez. «Solo tenemos la de Salamanca. De fuera no está entrando nada y aquí hay poca», lamenta un frutero.

Ampliar Un frutero del Mercado sostiene una caja de judías.

Por último, las frutas de verano están dando sus últimos coletazos: la ciruela claudia, la nectarina y la paraguaya ya casi no llegan, mientras que la fresa se mantiene a 6,98 euros, aunque con muy poca cantidad.