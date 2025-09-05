Qué ha ocurrido este viernes 5 de septiembre en Salamanca
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
La Gaceta
Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:21
Oleada de consultas por un repunte de casos de gastroenteritis vírica
Los médicos recuerdan que el proceso dura entre dos y cinco días y las claves son reposo e hidratación
Revolución en la investigación contra el cáncer con la creación de un pionero modelo de colon
Francisco Lorenzo-Martín ha obtenido una beca ERC Starting Grant dotada con 1,5 millones de euros
El Restaurante Salamanca, nuevo patrocinador del Salamanca UDS
El club ha llegado a un acuerdo con Silvestre Sánchez Sierra para lucir el nombre en las camisetas para la temporada 2025/26
«Paremos de llorar: ¿a quién vamos a atraer así a este sector?»
El director de Provacuno, Javier López, advierte sobre la caída de censos, la falta de mano de obra y los desafíos legales que marcarán el futuro del sector del vacuno
P. J. Budler: «El futuro de la genética está en el equilibrio»
España es de los pocos países del mundo en los que aún no había sido juez en un concurso ganadero. Ahora este sudafricano residente en Texas lo será en 'Salamaq', de la mano de la Asociación Nacional de la Raza Morucha
Operación contra el narcotráfico en Los Alcaldes: un domicilio registrado, dos detenidos e incautadas distintas drogas y una pistola táser
Las dos personas arrestadas fueron trasladadas a dependencias policiales tras los registros acometidos
Detenido el autor de los robos acometidos en varios vehículos del parking de la Avenida de Portugal
El sospechoso fue sorprendido tras fracturar la ventanilla de un coche en la zona de Garrido y se le imputan, además, varios robos en garajes y cargos indebidos con una tarjeta sustraída
