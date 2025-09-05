Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido este viernes 5 de septiembre en Salamanca

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:21

Oleada de consultas por un repunte de casos de gastroenteritis vírica

Los médicos recuerdan que el proceso dura entre dos y cinco días y las claves son reposo e hidratación

Susto en Torres Villarroel: un coche queda atrapado tras caerle encima un árbol
Una excavadora chocó contra el árbol antes de que cayese a la vía

Revolución en la investigación contra el cáncer con la creación de un pionero modelo de colon

Francisco Lorenzo-Martín ha obtenido una beca ERC Starting Grant dotada con 1,5 millones de euros

El Restaurante Salamanca, nuevo patrocinador del Salamanca UDS

El club ha llegado a un acuerdo con Silvestre Sánchez Sierra para lucir el nombre en las camisetas para la temporada 2025/26

«Paremos de llorar: ¿a quién vamos a atraer así a este sector?»

El director de Provacuno, Javier López, advierte sobre la caída de censos, la falta de mano de obra y los desafíos legales que marcarán el futuro del sector del vacuno

P. J. Budler: «El futuro de la genética está en el equilibrio»

España es de los pocos países del mundo en los que aún no había sido juez en un concurso ganadero. Ahora este sudafricano residente en Texas lo será en 'Salamaq', de la mano de la Asociación Nacional de la Raza Morucha

Operación contra el narcotráfico en Los Alcaldes: un domicilio registrado, dos detenidos e incautadas distintas drogas y una pistola táser

Las dos personas arrestadas fueron trasladadas a dependencias policiales tras los registros acometidos

Detenido el autor de los robos acometidos en varios vehículos del parking de la Avenida de Portugal

El sospechoso fue sorprendido tras fracturar la ventanilla de un coche en la zona de Garrido y se le imputan, además, varios robos en garajes y cargos indebidos con una tarjeta sustraída

