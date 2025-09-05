Susto en Torres Villarroel: un coche queda atrapado tras caerle encima una gran rama de un árbol Una excavadora chocó contra el árbol antes de que la rama se desprendiese y cayese a la vía

La Gaceta Salamanca Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:03 Comenta Compartir

Una rama de un árbol ha sido protagonista en la mañana de este viernes en el paseo del Doctor Torres Villarroel tras caer en mitad de la calle, impactar con algunos vehículos y complicar la circulación.

El suceso se ha producido después de una excavadora que estaba trabajando en la zona chocase contra el árbol, tal y como relatan algunos vecinos presentes en la zona.