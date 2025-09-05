Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del incidente.
Imagen del incidente. FOTO: ALMEIDA / VÍDEO: DIEGO MARTÍN

Susto en Torres Villarroel: un coche queda atrapado tras caerle encima una gran rama de un árbol

Una excavadora chocó contra el árbol antes de que la rama se desprendiese y cayese a la vía

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:03

Una rama de un árbol ha sido protagonista en la mañana de este viernes en el paseo del Doctor Torres Villarroel tras caer en mitad de la calle, impactar con algunos vehículos y complicar la circulación.

El suceso se ha producido después de una excavadora que estaba trabajando en la zona chocase contra el árbol, tal y como relatan algunos vecinos presentes en la zona.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido en una pelea tras ser golpeado con un palo en la cabeza en Ciudad Rodrigo
  2. 2 Jorge Rey pone en aviso a toda España con lo que llega en los próximos días: «Se empiezan a asomar y son bastante fuertes»
  3. 3 Oleada de consultas por un repunte de casos de gastroenteritis vírica
  4. 4 La plaza de Santa Eulalia se llena de verde con 16 palmeras y 1.105 plantas
  5. 5 El CIS lo confirma: este es el plato más representativo de Castilla y León
  6. 6 El conductor de ambulancia que volcó en Carmelitas tras chocar con otro que iba bebido también tuvo culpa
  7. 7 Los interinos no llegan a cubrir las vacantes de Secundaria
  8. 8 Encontronazo político en Santa Marta por una carpa en la urbanización Valdelagua
  9. 9 Qué ha ocurrido este jueves 4 de septiembre en Salamanca
  10. 10 Trasladada al Hospital una mujer de 70 años tras ser atropellada en Béjar

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Susto en Torres Villarroel: un coche queda atrapado tras caerle encima una gran rama de un árbol