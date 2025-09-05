Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Dani Hernández, luciendo la nueva camiseta para esta temporada.

El Restaurante Salamanca, nuevo patrocinador del Salamanca UDS

El club ha llegado a un acuerdo con Silvestre Sánchez Sierra para lucir el nombre en las camisetas para la temporada 2025/26

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:07

El Salamanca UDS tiene nuevo patrocinador y es un viejo conocido. En un acto celebrado este viernes aprovechando la rueda de prensa previa de Jorge García al comienzo de la temporada, el club ha presentado la nueva camiseta, que ya luce el nombre de la marca en el pecho.

Será el Restaurante Salamanca, propiedad del empresario salmantino afincado en Barcelona Silvestre Sánchez Sierra, vinculado durante muchos años en el pasado a la Unión Deportiva Salamanca.

El nombre del patrocinador aparece ya en una camiseta que lucirá también la fachada de la Universidad de Salamanca.

