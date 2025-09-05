«Paremos de llorar: ¿a quién vamos a atraer así a este sector?» El director de Provacuno, Javier López, advierte sobre la caída de censos, la falta de mano de obra y los desafíos legales que marcarán el futuro del sector del vacuno

Isabel Alonso Salamanca Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:08

El director de Provacuno, Javier López, ha participado en la sectorial de Asaja, donde ha dado algunas pinceladas sobre cómo está el sector del vacuno en este momento. Ha hablado de «precios históricos» para el sector, pero también de los problemas que están teniendo los ganaderos para reponer los animales en sus explotaciones debido a la «importante bajada» que ha habido en los censos, especialmente en el caso de las vacas nodrizas. «Sin ellas se acabó la fiesta porque son el auténtico motor del sector», ha destacado.

También ha alertado sobre dos de los grandes retos a los que se enfrenta el sector: la dificultad de encontrar mano de obra y el problema del relevo generacional. «Paremos de llorar, porque ¿a quién vamos a atraer así a este sector?».

El director de Provacuno ha recordado además los tres retos legislativos que enfrenta el sector: el reglamento de deforestación, el bienestar animal durante el transporte —«el regalito envenenado que nos dejó la antigua Comisión Europea»—, y el acuerdo Mercosur. «Tenemos que estar preparados para recibir carne de otros países, pero todos jugando con las mismas reglas», ha asegurado Javier López.