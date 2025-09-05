Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Uno de los coches dañados por el autor de los hechos.

Detenido el autor de los robos acometidos en varios vehículos del parking de la Avenida de Portugal

El sospechoso fue sorprendido tras fracturar la ventanilla de un coche en la zona de Garrido y se le imputan, además, varios robos en garajes y cargos indebidos con una tarjeta sustraída

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:24

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca a un hombre acusado de varios robos en vehículos estacionados en el parking de la Avenida de Portugal y en un garaje de la calle Bierzo. También se le atribuye un delito de estafa por haber realizado cargos con una tarjeta de crédito sustraída en uno de los coches.

La intervención se produjo pasada la medianoche del 4 de septiembre, cuando una llamada alertó de que una persona había fracturado la ventanilla de un vehículo en la zona de Garrido. A su llegada, los agentes se entrevistaron con el testigo, que relató cómo escuchó el estallido de un cristal y, al acercarse, observó a un individuo revolviendo en el interior de un turismo.

Algunos de los productos requisados por los agentes. POLICÍA NACIONAL

Los policías comprobaron los hechos, hallando el coche con la ventanilla rota y el interior desordenado. En el registro de seguridad al sospechoso, localizaron herramientas empleadas para este tipo de delitos —entre ellas un rompelunas, guantes de látex, linterna y dos navajas—, además de una mochila con diversos objetos robados como perfumes, ropa, monedas y un bolso.

Tras su detención, se le imputaron también los robos cometidos en otros vehículos y el uso fraudulento de la tarjeta de crédito robada. El arrestado fue trasladado a dependencias policiales y, tras las diligencias oportunas, pasó a disposición judicial, quedando posteriormente en libertad.

