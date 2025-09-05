Oleada de consultas por un repunte de casos de gastroenteritis vírica Los médicos recuerdan que el proceso dura entre dos y cinco días y las claves son reposo e hidratación

Los centros sanitarios de Salamanca vienen registrando desde hace días un repunte significativo de los cuadros de gastroenteritis que, en muchos casos, terminan en el servicio de Urgencias. «Son gastroenteritis víricas con cierta estacionalidad, que suelen producirse a principios de verano coincidiendo con el aumento de la movilidad, el contacto social, el calor, etc, pero que en este caso se ha retrasado un poco», apuntan desde la Atención Primaria de Salamanca.

El primer indicador de que es un problema vírico es que los pacientes reportan en consulta que «la tuvo el nieto, el amigo, el vecino…».

Esta gastroenteritis casi siempre genera cuadros de diarrea, pero el cuadro completo incluye también fiebre y vómitos.

«Son procesos benignos que pueden durar desde los dos días hasta las dos semanas, pero lo más normal son de dos a cinco días», explica el doctor Lucas Fernández del Campo.

Los especialistas inciden en que una gastroenteritis no debería ser motivo de visita a las Urgencias hospitalarias porque, en realidad, no hay un tratamiento farmacológico más allá de la dieta blanda, el reposo y la hidratación abundante.

Una recomendación médica es no recurrir a los medicamentos que cortan la diarrea: «Aunque es muy molesto tener que acudir tanto al baño, la diarrea no deja de ser un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para expulsar el virus. Por eso no es bueno 'taponarlo'. Lo importante es que recuperes todo el líquido que tu cuerpo está expulsando».

Existen supuestos en los que sí es recomendable extremar la vigilancia y son la gastroenteritis de los niños -que se deshidratan más rápido- y las de los ancianos deteriorados. «En la población adulta sana y es muy raro que pase algo por una gastroenteritis», aclaran. El gran problema de estos cuadros no son los dolores, sino los fallos en cadena que puede provocar una deshidratación. «Si detectas que no orinas, entonces sí hay un problema porque estás perdiendo mucho líquido», apuntan fuentes del servicio de Urgencias.

Fernández del Campo añade: «Somos casi un 80% de agua. Si la pierdes, pasas cosas negativas en tu organismo. Aumenta la coagulación, falla el riñón, se alteran los iones… y así con una cascada de complicaciones. Por eso recomendamos que beban sueros, porque además de agua contienen azúcares, sal y potasio».

Unos de los casos más extremos de deshidratación los genera el cólera. «Afortunadamente es una enfermedad que ya no se ve, pero el cólera provocaba tremendas diarreas con las que se podía llegar a perder 14 litros de agua al día. Eso se traduce en que te 'secas' por dentro y te mueres. La reposición de líquidos con el cólera tiene que ser muy fuerte para evitarlo».

