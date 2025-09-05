Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de los productos requisados. POLICÍA NACIONAL

Operación contra el narcotráfico en Los Alcaldes: un domicilio registrado, dos detenidos e incautadas distintas drogas y una pistola táser

Las dos personas arrestadas fueron trasladadas a dependencias policiales tras los registros acometidos

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:40

Agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo un operativo en Salamanca dentro de una investigación contra el tráfico de drogas, que culminó con la detención de dos hombres y el registro de un domicilio en el barrio de los Alcaldes.

La actuación, resultado de meses de vigilancia, seguimiento y análisis por parte de la Comisaría Provincial de Salamanca, permitió identificar la vivienda como un presunto punto de venta de estupefacientes. Tras recabar los indicios necesarios, se solicitó autorización judicial para el registro, que se ejecutó el pasado miércoles, 3 de septiembre.

Dos furgones de la Policía Nacional, presentes en el lugar en el que se llevó a cabo la operación. A. G.

Durante el registro, los agentes incautaron 267 gramos de marihuana, 60,4 gramos de hachís, 3 gramos de cocaína, 150 gramos de sustancia de corte, una navaja y una báscula de precisión con restos de droga, así como una pistola táser y otros utensilios utilizados para el narcomenudeo. La cocaína y el hachís intervenidos estaban preparados en porciones listas para la venta.

Una vez concluido el registro, se detuvo al morador de la vivienda y a otra persona implicada en la venta de drogas. Ambos fueron trasladados a dependencias policiales, donde se completaron los trámites pertinentes antes de ser puestos a disposición judicial.

