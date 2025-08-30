Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 30 de agosto de 2025
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
La Gaceta
Sábado, 30 de agosto 2025, 19:53
Las pernoctaciones en los alojamientos de turismo rural crecen un 14 % en Salamanca
En total se han registrado 24.574 durante el mes de julio
Herido tras el choque de dos vehículos en San Esteban de la Sierra
Los hechos ocurrieron este viernes sobre las 23:30 horas y uno de los turismos quedó volcado en mitad de la calzada
La divertida confesión de las Pombo de boda en Salamanca y su faja: «No puedo respirar»
María y Marta han mostrado imágenes y vídeos por las calles de la capital salmantina
La Fiscalía acusa a una madre de agredir al padre de su hijo a la puerta del colegio en Salamanca por la pensión
La mujer le recriminó que no tenía derecho a ver al niño mientras le golpeaba en la escuela. El fiscal le pide diez meses de prisión, dos años sin armas y casi tres años de alejamiento del progenitor, que reclama 86 euros por las lesiones
La Junta asumirá desde el lunes el coste íntegro del transporte metropolitano
Los 17 municipios que están integrados en él aportaban 1,3 M€ anuales de financiación
Preocupación en el Mercado por las posibles consecuencias de los incendios: «Dentro de unas semanas...»
La uva es uno de los productos que podría verse afectado. Esta semana irrumpe la chelva, amarilla y vistosa, mientras se espera la llegada de la variedad moscatel y los primeros caquis
«Voy con miedo de que me rechacen de un trabajo solo por ser gitana»
La Fundación Secretariado Gitano ha organizado una feria de empleo para conectar a las empresas con personas del colectivo en búsqueda de trabajo y derribar los prejuicios que todavía pesan sobre la etnia
El mes de agosto se despide con temperaturas mínimas por debajo de lo habitual
Las noches serán uno o dos grados más frescas de lo usual para esta época del año
