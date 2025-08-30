Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 30 de agosto de 2025

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Sábado, 30 de agosto 2025, 19:53

Las pernoctaciones en los alojamientos de turismo rural crecen un 14 % en Salamanca

En total se han registrado 24.574 durante el mes de julio

Herido tras el choque de dos vehículos en San Esteban de la Sierra

Los hechos ocurrieron este viernes sobre las 23:30 horas y uno de los turismos quedó volcado en mitad de la calzada

La divertida confesión de las Pombo de boda en Salamanca y su faja: «No puedo respirar»

María y Marta han mostrado imágenes y vídeos por las calles de la capital salmantina

La Fiscalía acusa a una madre de agredir al padre de su hijo a la puerta del colegio en Salamanca por la pensión

La mujer le recriminó que no tenía derecho a ver al niño mientras le golpeaba en la escuela. El fiscal le pide diez meses de prisión, dos años sin armas y casi tres años de alejamiento del progenitor, que reclama 86 euros por las lesiones

La Junta asumirá desde el lunes el coste íntegro del transporte metropolitano

Los 17 municipios que están integrados en él aportaban 1,3 M€ anuales de financiación

Preocupación en el Mercado por las posibles consecuencias de los incendios: «Dentro de unas semanas...»

La uva es uno de los productos que podría verse afectado. Esta semana irrumpe la chelva, amarilla y vistosa, mientras se espera la llegada de la variedad moscatel y los primeros caquis

«Voy con miedo de que me rechacen de un trabajo solo por ser gitana»

La Fundación Secretariado Gitano ha organizado una feria de empleo para conectar a las empresas con personas del colectivo en búsqueda de trabajo y derribar los prejuicios que todavía pesan sobre la etnia

El mes de agosto se despide con temperaturas mínimas por debajo de lo habitual

Las noches serán uno o dos grados más frescas de lo usual para esta época del año

