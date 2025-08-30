El mes de agosto se despide con temperaturas mínimas por debajo de lo habitual Las noches serán uno o dos grados más frescas de lo usual para esta época del año

María Andrea Sandia Sábado, 30 de agosto 2025, 17:14

Agosto se despide con temperaturas por debajo de lo usual. El flujo atlántico que se aprecia desde principios de la semana continúa aportando una masa de aire fresca y húmeda que se mantendrá de cara a los próximos días dando como resultado temperaturas mucho más propias del otoño o de la primavera que del verano.

Durante la jornada de este sábado el mercurio no superará los 28º y la mínima ha descenderá hasta los 13º. Además, se esperaba una abundante nubosidad baja que se ha ido disipándose a lo largo de la mañana para quedar los cielos despejados acompañados con vientos de flojos a moderados del oeste con algunas rachas fuertes.

El domingo el termómetro se ubicará entre los 26 y los 12 grados con algunas nubes bajas a primeras horas y luego predominio de cielo poco nuboso. Los vientos de oeste serán más intensos, moderados con rachas fuertes.

Mientras que, de cara al inicio de la semana se prevén temperaturas suaves por debajo de lo habitual en esta época del año e intervalos nubosos.

A partir del martes se espera una ligera subida de las temperaturas, aunque es probable que el miércoles un frente frío afecte la ciudad, lo que podría provocar otra bajada de las temperaturas y podría dejar algunas precipitaciones.

Un dato llamativo es el de las mínimas. A finales de agosto las noches son más largas y los días más cortos, con ello las temperaturas mínimas tienden a bajar a lo largo del mes. Sin embargo, los valores de estos días se ubican por debajo de lo habitual para esta época del año, entre 1 y 2 grados menos.

En comparación con el 2024, este año la temperatura son considerablemente más bajas. El 30 de agosto del año pasado el termómetro oscilo entre los 16 y los 31 grados. Varios grados por encima tanto en la mínima como en la máxima de lo que se espera para la jornada de hoy (entre 28 y 13 grados). Mientras que, el 31 de agosto de 2024, la mínima no descendió de los 17 grados y la máxima alcanzó los 29.

A modo de balance general, aunque todavía no ha terminado el mes y a pesar del descenso térmico de los últimos días, agosto ha estado marcado por las altas temperaturas con un carácter muy cálido. En Salamanca Matacán el mes ha sido muy húmedo. En la capital se han recogido 3,7 mm, por tanto, de momento, normal en cuanto a precipitación.

