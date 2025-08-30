Herido tras el choque de dos vehículos en San Esteban de la Sierra Los hechos ocurrieron este viernes sobre las 23:30 horas y uno de los turismos quedó volcado en mitad de la calzada

Alejandro Sardón Salamanca Sábado, 30 de agosto 2025, 09:37

Una persona ha resultado herida en San Esteban de la Sierra tras el choque de su vehículo con otro turismo en el kilómetro 35 de la carretera SA-205, a la altura de San Esteban de la Sierra. Uno de los vehículos se encontraba volcado en mitad de la calzada.

Según informa el 112 de Castilla y León, la sala de operaciones recibió el aviso a las 23:32 de este viernes y hasta el lugar se desplazó el Sacyl para ofrecer asistencia sanitaria.