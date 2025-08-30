Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Ambulancia frente al Hospital Universitario de Salamanca LAYA

Herido tras el choque de dos vehículos en San Esteban de la Sierra

Los hechos ocurrieron este viernes sobre las 23:30 horas y uno de los turismos quedó volcado en mitad de la calzada

Alejandro Sardón

Salamanca

Sábado, 30 de agosto 2025, 09:37

Una persona ha resultado herida en San Esteban de la Sierra tras el choque de su vehículo con otro turismo en el kilómetro 35 de la carretera SA-205, a la altura de San Esteban de la Sierra. Uno de los vehículos se encontraba volcado en mitad de la calzada.

Según informa el 112 de Castilla y León, la sala de operaciones recibió el aviso a las 23:32 de este viernes y hasta el lugar se desplazó el Sacyl para ofrecer asistencia sanitaria.

