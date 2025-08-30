Las pernoctaciones en los alojamientos de turismo rural crecen un 14 % en Salamanca En total se han registrado 24.574 durante el mes de julio

Clara Delgado Sábado, 30 de agosto 2025, 12:15

El verano es el momento en el que muchos eligen viajar a otra ciudad. A pesar de que muchos eligen hoteles, cada vez más personas se decantan por pasar sus vacaciones en un alojamiento extrahotelero. Entre ellas, los alojamientos de turismo rural han ganado relevancia en los últimos tiempos.

Concretamente, en Salamanca los alojamientos de turismo rural han alcanzado las 24.574 pernoctaciones en el mes de julio, un 14,7 % por ciento más que en el mismo mes de 2024, cuando llegó a las 21.418, según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos emitida por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los datos consultados, Salamanca se encuentra entre las quince provincias con un mayor número de pernoctaciones en establecimientos rurales durante el mes de julio, ocupando el puesto número once.

Por su parte, el número de viajeros que pasó por Salamanca durante este mes fue de 10.328, de los que 9.139 fueron residentes en España y 1.189 extranjeros. Este dato supone un 30 % menos de los viajeros que pasaron por la provincia el pasado año en el mes de julio, que fueron 14.941.

La estancia media en la provincia es de 2,38 días, un dato por debajo de la media española, que se sitúa en los 3,11. Este dato también se mantiene similar al del mes de julio del pasado año, con una estancia media de 2,46, lo que supone una disminución del 3,3 %.

Como comentan desde algunos de los establecimientos rurales de la provincia «se puede decir que este verano se ha dado mejor que otros y las expectativas para el mes de septiembre son buenas, al menos las primeras semanas del mes», añadiendo también que el hecho de tener piscina supone un atractivo para los turistas.

Como sitúan los datos publicados en el INE, la provincia de Salamanca cuenta con una estimación de 530 alojamientos rurales abiertos, con un total de 4.268 plazas.

Otro de los modos de alojamiento diferente a los hoteles son los apartamentos turísticos, que este mes de julio en Salamanca han registrado 42.639 pernoctaciones, un 45 % más que las del año pasado en el mismo mes.

Por su parte, el número de pernoctaciones en campings durante julio se sitúa en 24.746, una cifra similar a las 24.543 de 2024.

Castilla y León ha sido relegada por Baleares y por Andalucía al tercer puesto en el liderazgo como destino preferido en los alojamientos de turismo rural y ha alcanzado 217.289 pernoctaciones en julio, un 6,2 % menos que en el mismo mes de 2024, cuando llegó a las 231.563, y por debajo de la media de España donde aumentaron un 3,8 %.