La divertida confesión de las Pombo de boda en Salamanca y su faja: «No puedo respirar»

María y Marta han mostrado imágenes y vídeos por las calles de la capital salmantina

La Gaceta

Sábado, 30 de agosto 2025, 19:00

Las famosísimas hermanas Pombo, Marta y María, están de boda en Salamanca este sábado. Así, lo han mostrado ellas mismas en sus perfiles de Instagram. Se las ve, junto al marido de Marta, Luis Zamalloa, paseando por la calle Ramón y Cajal camino del Convento de los Capuchinos.

Marta además de forma muy graciosa ha reconocido que lleva una faja de lo más apretada: «No puedo respirar. Si me desmayo es culpa de Kim», refiriéndose a una de las hermanas Kardashian. La hermana de María Pombo admite que no midió bien la talla a la hora de comprar la faja, aunque lo hace con esa espontaneidad que la caracteriza.

