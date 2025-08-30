«Voy con miedo de que me rechacen de un trabajo solo por ser gitana» La Fundación Secretariado Gitano ha organizado una feria de empleo para conectar a las empresas con personas del colectivo en búsqueda de trabajo y derribar los prejuicios que todavía pesan sobre la etnia

Casadas desde muy jóvenes, con varios hijos y en búsqueda de una oportunidad laboral. Ese es la situación de Pilar y Luisa Salazar, dos mujeres de etnia gitana que participaron ayer en la Feria de Empleo organizada por la Fundación Secretariado Gitano para ayudar a los integrantes de este colectivo a ingresar al mercado laboral.

«Me casé muy joven y a los pocos años tuve mi primera hija, después vinieron los otros tres. Desde entonces me he dedicado a la casa y los niños. Ahora que mis hijos están más grandes he decidido buscar mi primer trabajo», cuenta Pilar Salazar, de 37 años. Una meta que se encuentra con dos grandes barreras. Por un lado, la falta de experiencia laboral previa y los estigmas que todavía pesan sobre el pueblo gitano.

«A los gitanos se nos hace más difícil conseguir trabajo porque hay gente que nos juzga. Además, yo no he trabaja antes y eso hace más difícil que te contraten», cuenta Pilar, aunque, destaca, que posee una gran experiencia en limpieza, cocina y otros quehaceres domésticos. «No he trabajado en empresas, pero la experiencia sí la tengo», señala.

Su prima, Luisa Salazar, comparte una historia de vida similar. También se casó muy joven y empezó a tener hijos pronto. En su caso si ha tenido trabajos previos, aunque temporales.

«Como mamá es difícil trabajar a tiempo completo porque tienes que estar en la casa con los niños. Desde que me casé he trabajado cada vez que tengo la oportunidad, pero siempre han sido contratos por unos meses. Ahora me gustaría conseguir algo fijo», relata Luisa que, cuenta, se ha enfrentado a discriminación durante su búsqueda laboral. «Yo voy con miedo de que me rechacen solo por ser gitana. Muchas veces he sentido que no me han dado un trabajo por mi etnia. No te dicen no te voy a contratar porque eres gitana, pero tú te das cuenta. Primero te dicen que eres apropiada para el puesto, pero cuando ven que eres gitana te dicen que ya cogieron a otra persona», afirma.

Para luchar contra los estereotipos y promover la inclusión laboral de pueblo gitano, la Fundación Secretariado Gitano organizó en el centro municipal integrado Trujillo esta feria de empleo. «La idea es poner a las empresas en contacto con integrantes del colectivo gitano que están buscando trabajo. De esta manera, pueden conocerlos cara a cara y así destruir los prejuicios que existen», explica Vanesa Santos, orientadora de la Fundación.

Una iniciativa que contó con una valoración positiva por parte de los participantes. «Es una idea maravillosa. Ayuda a romper los prejuicios y que las empresas vean que somos gente trabajadora y con ganas de sumarnos al mercado laboral», destaca Estefanía Iñigo. Una opinión en la que coincide Diego Motos: «Los gitanos nos enfrentamos a muchas discriminación a la hora de buscar trabajo. Hay que acabar con estos estereotipos», señala.