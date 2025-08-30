Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de uno de los buses metropolitanos en el que se puede ver la pegatina de Buscyl. ALMEIDA

La Junta asumirá desde el lunes el coste íntegro del transporte metropolitano

Los 17 municipios que están integrados en él aportaban 1,3 M€ anuales de financiación

EÑE

Salamanca

Sábado, 30 de agosto 2025, 07:25

La Junta asumirá el coste íntegro del Transporte Metropolitano, del que se benefician un total de 17 municipios de la periferia de Salamanca, algo que supone los Consistorios ya no tendrán que hacer frente a la financiación que dedicaban cada año a este servicio, algo que se ha dado a conocer en la reunión telemática convocada por la Junta. La institución regional se hará cargo del coste económico desde el 1 de septiembre, es decir que se rebajará la factura del último cuatrimestre del año 2025 de los presupuestos municipales de esta localidades y del total de 2026.

A la hora de calcular los montantes económicos que se van a ahorrar los municipios, al hacerse cargo de ello la Junta, cabe recordar que las aportaciones totales previstas para este año en curso oscilaban entre los 375.000 euros que estaban previstos como subvención municipal en el caso de Villamayor de Armuña, los 120.000 que aportaba Carbajosa y los cerca de 23.000 que constaban para la aportación del Consistorio de Aldealengua.

Así, en total se había calculado que los pueblos aportasen 1.334.000 euros, siendo Santa Marta el único municipio que no estaba previsto que realizase aportaciones económicas.

«Va a permitir liberar un 25% del presupuesto dedicado a este capítulo, que rondaba los 100.000 euros, algo que nos vendrá muy bien», apuntó la regidora de Castellanos de Moriscos, Victoria Manjón.

Otra de las cuestiones que se plantearon en la reunión fue la necesidad de ajustar la oferta de plazas en los autobuses ante una posible demanda por parte de los usuarios, con especial vigilancia de las horas punta de los servicios, aunque el crecimiento de la demanda podría llegar con la apertura del curso universitario y el movimiento de los alumnos.

En la cita se apuntó también otro aspecto que preocupaba a los munícipes de las localidades que se atienden con el transporte metropolitano y es que ya se ha previsto poder reforzar los servicios en caso de ser necesario y también que se pondrán en marcha sistemas para informar a los ciudadanos.

En el caso de Villamayor de Armuña, fuentes municipales indicaron que, «mensualmente aportamos 34.000 euros y desde el 1 de septiembre ya no será necesaria esta cantidad de financiación para el autobús. Además se respetan todas las líneas, frecuencias y servicios que se han reforzado, que nos permite tener bus cada 15 minutos de lunes a viernes y cada media hora los fines de semana, incluido el bus búho».

