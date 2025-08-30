Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un frutero del Mercado de San Juan cogiendo unas uvas. LAYA

Preocupación en el Mercado por las posibles consecuencias de los incendios: «Dentro de unas semanas...»

La uva es uno de los productos que podría verse afectado. Esta semana irrumpe la chelva, amarilla y vistosa, mientras se espera la llegada de la variedad moscatel y los primeros caquis

José Fuentes Rajo

José Fuentes Rajo

Salamanca

Sábado, 30 de agosto 2025, 13:51

Con agosto dando sus últimos estertores, las fruterías se preparan para darle la bienvenida en los próximos días a frutas como el caqui, la chirimoya y la uva moscatel, que suele venir de Alicante y es muy dulce.

Para ir haciendo boca esta semana, la que ya ha llegado es la uva de variedad chelva, que en puestos como el de Javier Carrasco en el Mercado de San Juan se vende por 2,6 €/kg. De color amarillo y originaria de Badajoz, arrasa entre los clientes y suele agotarse en pocas horas. De momento, los incendios que han asolado España recientemente no han repercutido en el Mercado, aunque los profesionales temen que sus efectos se noten dentro de unas semanas en productos como, precisamente, la uva. «Por lo que he visto debe haber zonas en las que ha afectado a la vendimia. Qué desesperación para los agricultores y ganaderos que les haya tocado», ha señalado Carrasco.

Entre las novedades destacan la ciruela amarilla, cerca de 3 €/kg, y los mangos nacionales de Málaga y Granada, en torno a 3,5 €/kg. Aunque el verano se despide, los fruteros confían en que las sandías y los melones duren hasta octubre.

En cuanto a los precios, los tomates han bajado unos 50 céntimos y rondan los 2,5 €/kg. Los pimientos, en cambio, fluctúan según la variedad: el rojo, que hace dos semanas superaba los cuatro euros, se sitúa ahora en 2,5; el verde, unos 50 céntimos menos. El de Padrón se encarece hasta en un euro y supera los 4 por kg, mientras que el italiano sigue siendo el más asequible, a 1 €/kg.

En pescaderías, el bacalao salvaje de captura es casi inalcanzable: «Su precio es exageradísimo, nunca se ha visto algo así», explica Manuel López. Como es uno de los productos «más demandados», se recurre al de piscifactoría, entre 18 y 20 €/kg. La almeja babosa sigue sin aparecer desde comienzos de verano, sustituida por la japónica, que ronda los 27 €/kg. Boquerón, sardina y bonito, en plena temporada, siguen siendo los más vendidos.

Respecto a las novedades, vuelven los salmonetes. Tras haber desaparecido en las últimas semanas este manjar rosado regresa estos días con precios que van desde los 15 hasta los 20 euros dependiendo del día.

El pescadero Manuel López sostien unos salmonetes. LAYA

En carnicerías, por su parte, no se han registrado cambios y los precios permanecen estables.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escándalo en plena Plaza Mayor: detenido a plena luz del día tras agredir a un camarero en un bar ante decenas de testigos
  2. 2 Ya está listo el aparcamiento que intentará acabar con las «calles garaje»
  3. 3 Fallece en el Hospital la septuagenaria atropellada en Guijuelo el pasado día 12
  4. 4 «Si tuviera 30 años menos...»: acusan a un mecánico de acosar y manosear a una clienta en su taller de Garrido
  5. 5 La Junta asumirá desde el lunes el coste íntegro del transporte metropolitano
  6. 6 Muere Marcelino Cordero, exconcejal de Ciudad Rodrigo y exdiputado provincial
  7. 7 La Fiscalía acusa a una madre de agredir al padre de su hijo a la puerta del colegio en Salamanca por la pensión
  8. 8 Buscyl, un reclamo en Salamanca
  9. 9 Atropellado un hombre de 77 años en la plaza de España de Béjar
  10. 10 «Cuando llega agosto siempre dejamos el tractor preparado por si hay un fuego»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Preocupación en el Mercado por las posibles consecuencias de los incendios: «Dentro de unas semanas...»

Preocupación en el Mercado por las posibles consecuencias de los incendios: «Dentro de unas semanas...»