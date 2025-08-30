Preocupación en el Mercado por las posibles consecuencias de los incendios: «Dentro de unas semanas...» La uva es uno de los productos que podría verse afectado. Esta semana irrumpe la chelva, amarilla y vistosa, mientras se espera la llegada de la variedad moscatel y los primeros caquis

Con agosto dando sus últimos estertores, las fruterías se preparan para darle la bienvenida en los próximos días a frutas como el caqui, la chirimoya y la uva moscatel, que suele venir de Alicante y es muy dulce.

Para ir haciendo boca esta semana, la que ya ha llegado es la uva de variedad chelva, que en puestos como el de Javier Carrasco en el Mercado de San Juan se vende por 2,6 €/kg. De color amarillo y originaria de Badajoz, arrasa entre los clientes y suele agotarse en pocas horas. De momento, los incendios que han asolado España recientemente no han repercutido en el Mercado, aunque los profesionales temen que sus efectos se noten dentro de unas semanas en productos como, precisamente, la uva. «Por lo que he visto debe haber zonas en las que ha afectado a la vendimia. Qué desesperación para los agricultores y ganaderos que les haya tocado», ha señalado Carrasco.

Entre las novedades destacan la ciruela amarilla, cerca de 3 €/kg, y los mangos nacionales de Málaga y Granada, en torno a 3,5 €/kg. Aunque el verano se despide, los fruteros confían en que las sandías y los melones duren hasta octubre.

En cuanto a los precios, los tomates han bajado unos 50 céntimos y rondan los 2,5 €/kg. Los pimientos, en cambio, fluctúan según la variedad: el rojo, que hace dos semanas superaba los cuatro euros, se sitúa ahora en 2,5; el verde, unos 50 céntimos menos. El de Padrón se encarece hasta en un euro y supera los 4 por kg, mientras que el italiano sigue siendo el más asequible, a 1 €/kg.

En pescaderías, el bacalao salvaje de captura es casi inalcanzable: «Su precio es exageradísimo, nunca se ha visto algo así», explica Manuel López. Como es uno de los productos «más demandados», se recurre al de piscifactoría, entre 18 y 20 €/kg. La almeja babosa sigue sin aparecer desde comienzos de verano, sustituida por la japónica, que ronda los 27 €/kg. Boquerón, sardina y bonito, en plena temporada, siguen siendo los más vendidos.

Respecto a las novedades, vuelven los salmonetes. Tras haber desaparecido en las últimas semanas este manjar rosado regresa estos días con precios que van desde los 15 hasta los 20 euros dependiendo del día.

Ampliar El pescadero Manuel López sostien unos salmonetes. LAYA

En carnicerías, por su parte, no se han registrado cambios y los precios permanecen estables.

