La Reina Letizia en Salamanca. LAYA

Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 3 de diciembre

Estas son las noticias más relevantes del día

Salamanca

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:10

La reina Letizia reclama «cambiar la mentalidad» para lograr una inclusión real de las personas con discapacidad

Lo ha reclamado tras la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad en Salamanca

Locura total: el Perfumerías Avenida logra una victoria para el recuerdo frente al Valencia BC (58-57)

El arbitraje desquició a las de Montañana, que tiraron de carácter y alma para remontar en los últimos minutos

Oposiciones de secundaria en 2026: confirmadas las plazas por especialidades y las provincias de examen

La Junta ha detallado las especialidades y la distribución de las 1.006 plazas convocadas para junio del próximo año en la reunión de la Mesa Sectorial

El difícil control de la peste porcina africana en la dehesa

Alta población de jabalíes e insistencia de las administraciones en que no se tiren alimentos: si ahora se apunta a un bocadillo contaminado como inicio, antes llegó a Europa por un «cátering» africano

Julio Norte, una lesión entre la avalancha de premios

El novillero salmantino recogió recientemente trofeos en Guijuelo, Béjar y Arganda del Rey (Madrid) y sufrió la fractura del metacarpiano del dedo meñique en un tentadero con reses de Vega de Algodor

El fenómeno europeo de los paquetes perdidos llega a Salamanca

Tras su recorrido por varias ciudades europeas, la experiencia podrá disfrutarse del 8 al 14 de diciembre en el Centro Comercial El Tormes

«Aún conservo el último billete de tren, del 31 de diciembre de 1984»

Antiguos maquinistas recorrieron una parte de la nueva ruta del Camino de Hierro como hicieran años atras

