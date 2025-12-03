El difícil control de la peste porcina africana en la dehesa Alta población de jabalíes e insistencia de las administraciones en que no se tiren alimentos: si ahora se apunta a un bocadillo contaminado como inicio, antes llegó a Europa por un «cátering» africano

Susana Magdaleno Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:56 Comenta Compartir

La dehesa dificulta el control de la peste porcina africana (PPA), enfermedad vírica que no afecta al ser humano, como ya quedó demostrado en su anterior etapa en España; de ahí que se extreme la precaución. En noviembre de 1995, el Comité Veterinario Permanente de la Unión Europea acordó que España estaba libre de esta enfermedad tras tres décadas de lucha. En su estudio sobre la erradicación de la PPA, el investigador Cleto Sánchez Vellisco reconoce que la dehesa fue «diferente» a la hora de acometer una acción efectiva de lucha. A la dispersión del ganado se unió, señala, la vulnerabilidad de los animales a una serie de vectores que transmiten la enfermedad y que multiplican las dificultades para su control.

Salamanca es la segunda provincia de España con mayor censo de ibérico después de Badajoz. En concreto, de los 626.552 ejemplares de porcino de Salamanca -encuesta elaborada por el Ministerio de Agricultura del pasado mayo-, 584.515 son ibéricos. La primera provincia en censo es Badajoz, con 1.144.003.

Ahora las autoridades, para controlar el foco de peste porcina africana de Cataluña y evitar que se extienda, han pedido a la población que extreme precauciones y no arroje alimentos al campo para evitar contagios de jabalíes. También la retirada inmediata de cadáveres, con aviso al 112, debido a la permanencia del virus en la carne. Si ahora se apunta a un bocadillo infectado como causa de la entrada de la PPA en Cataluña, en 1957 la tesis es que entró en Europa a través de alimentos procedentes de África dejados en el aeropuerto de Lisboa. Tres años después entró en España a través de la frontera portuguesa y se detectó en Badajoz. Aunque Castilla y León aplica un plan de emergencia cinegética para reducir la superpoblación de jabalíes y no está entre las zonas con mayor densidad (es el noreste peninsular), también ha experimentado un alto incremento de estos ejemplares en los últimos 40 años. Es frecuente, como en las imágenes, que los jabalíes, que transmiten la peste porcina africana, estén entre los cerdos en la dehesa, por lo que la probabilidad de contagio es alta.

Existe una gran preocupación entre los ganaderos, como señala Pedro Díaz Nafría, presidente de la Asociación de Criadores del Cerdo Ibérico (ASACRIBER). «Su entrada nos traería muchos problemas al sector porcino ibérico, tan expuesto a los animales silvestres en nuestras dehesas. Pediría a las autoridades la ayuda para un mayor control. La Junta de Castilla y León ya ha anunciado el incremento de caza de jabalíes en zonas de alta densidad para reducir su población, especialmente en Salamanca por la dehesa.