La reina Letizia reclama «cambiar la mentalidad» para lograr una inclusión real de las personas con discapacidad Lo ha reclamado tras la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad en Salamanca

La reina Letizia ha reclamado tras la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad en Salamanca un cambio profundo de mentalidad como condición indispensable para avanzar hacia una sociedad verdaderamente inclusiva con las personas con discapacidad. Ha defendido que la accesibilidad universal, la justicia social y la dignidad deben ser ejes irrenunciables de la acción pública.

La reina se ha apoyado en la revista 'Redes', publicación española especializada en discapacidad, cuyo último número dedica a la accesibilidad cognitiva y al diseño universal. Ha citó además una conclusión aparentemente obvia: «Hay que cambiar la forma de pensar sobre las personas con discapacidad»— para subrayar que, pese a su aparente obviedad, sigue siendo una reflexión «tan relevante como urgente».

Doña Letizia ha destacado que cambiar de mentalidad implica defender e impulsar la accesibilidad en todas sus dimensiones, y ha exigido que las administraciones trabajen alineadas con el nuevo protocolo estatal de atención a personas con discapacidad en emergencias, presentado minutos antes.

Ha recomendado leer los informes elaborados por entidades sociales de la Comunidad Valenciana sobre cómo vivieron la DANA las personas con discapacidad, por lo que ha hecho un llamamiento a reforzar la prevención, la preparación y la coordinación institucional para no dejar a nadie atrás en situaciones de crisis.

La reina ha insistido en que la inclusión real no se limita a declaraciones, sino que «requiere ayudas, recursos, apoyo, convivencia, educación y desarrollos normativos» que consoliden las transformaciones ya iniciadas.

Ha reclamado una atención especial a niñas y mujeres con discapacidad, un colectivo particularmente vulnerable, y ha agradecido al jurado de los premios y al Real Patronato sobre Discapacidad su labor «incansable» de innovación, transferencia de conocimiento y promoción de políticas inclusivas. «Para que lo declarativo se haga efectivo», señaló.

Durante su intervención, Letizia ha citado un artículo del experto Jesús Martín sobre capacitismo, concepto que denuncia la discriminación estructural hacia las personas con discapacidad y que, ha recordado, debe estar en el centro de las reformas legislativas. Ha subrayado la importancia de garantizar obligaciones legales que permitan a cada persona elegir cómo vivir, sin restricciones derivadas de su discapacidad.

La reina ha alertado además sobre la discapacidad sobrevenida, que puede afectar a cualquiera a lo largo de su vida. «Aunque a veces solo se mencione por egoísmo, conviene recordarlo», ha afirmado, subrayando que las políticas inclusivas tienen que ver con la dignidad de todas las personas, con o sin discapacidad.

Con una reflexión final —«¿Qué es ser normal?»— ha invitado a cuestionar los prejuicios y avanzar de la empatía a la justicia social, reclamando un compromiso colectivo para construir una sociedad donde todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad.

