Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La reina Letizia, en la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad. LAYA

La reina Letizia reclama «cambiar la mentalidad» para lograr una inclusión real de las personas con discapacidad

Lo ha reclamado tras la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad en Salamanca

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:37

Comenta

La reina Letizia ha reclamado tras la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad en Salamanca un cambio profundo de mentalidad como condición indispensable para avanzar hacia una sociedad verdaderamente inclusiva con las personas con discapacidad. Ha defendido que la accesibilidad universal, la justicia social y la dignidad deben ser ejes irrenunciables de la acción pública.

La reina se ha apoyado en la revista 'Redes', publicación española especializada en discapacidad, cuyo último número dedica a la accesibilidad cognitiva y al diseño universal. Ha citó además una conclusión aparentemente obvia: «Hay que cambiar la forma de pensar sobre las personas con discapacidad»— para subrayar que, pese a su aparente obviedad, sigue siendo una reflexión «tan relevante como urgente».

Doña Letizia ha destacado que cambiar de mentalidad implica defender e impulsar la accesibilidad en todas sus dimensiones, y ha exigido que las administraciones trabajen alineadas con el nuevo protocolo estatal de atención a personas con discapacidad en emergencias, presentado minutos antes.

Ha recomendado leer los informes elaborados por entidades sociales de la Comunidad Valenciana sobre cómo vivieron la DANA las personas con discapacidad, por lo que ha hecho un llamamiento a reforzar la prevención, la preparación y la coordinación institucional para no dejar a nadie atrás en situaciones de crisis.

La reina ha insistido en que la inclusión real no se limita a declaraciones, sino que «requiere ayudas, recursos, apoyo, convivencia, educación y desarrollos normativos» que consoliden las transformaciones ya iniciadas.

Ha reclamado una atención especial a niñas y mujeres con discapacidad, un colectivo particularmente vulnerable, y ha agradecido al jurado de los premios y al Real Patronato sobre Discapacidad su labor «incansable» de innovación, transferencia de conocimiento y promoción de políticas inclusivas. «Para que lo declarativo se haga efectivo», señaló.

Durante su intervención, Letizia ha citado un artículo del experto Jesús Martín sobre capacitismo, concepto que denuncia la discriminación estructural hacia las personas con discapacidad y que, ha recordado, debe estar en el centro de las reformas legislativas. Ha subrayado la importancia de garantizar obligaciones legales que permitan a cada persona elegir cómo vivir, sin restricciones derivadas de su discapacidad.

La reina ha alertado además sobre la discapacidad sobrevenida, que puede afectar a cualquiera a lo largo de su vida. «Aunque a veces solo se mencione por egoísmo, conviene recordarlo», ha afirmado, subrayando que las políticas inclusivas tienen que ver con la dignidad de todas las personas, con o sin discapacidad.

Con una reflexión final —«¿Qué es ser normal?»— ha invitado a cuestionar los prejuicios y avanzar de la empatía a la justicia social, reclamando un compromiso colectivo para construir una sociedad donde todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Solo quedan 41 habitantes: el pueblo salmantino que más población perdió en 2025
  2. 2 La nieve llega a Salamanca
  3. 3 Las cabañuelas alertan de lo que nos espera si se cumple el refrán: «Si hiela por Santa Lucía...»
  4. 4 Detenidos tres hombres por agredir con una barra de hierro y un bate de béisbol a un conocido para robarle el móvil
  5. 5 El pequeño pueblo de Salamanca que más habitantes ha ganado en el último año
  6. 6 Un centenar de municipios salmantinos contrarrestan la sangría demográfica de dos de cada tres pueblos
  7. 7 Un centenar de municipios salmantinos contrarrestan la sangría demográfica de dos de cada tres pueblos
  8. 8 Mercadona confirma los importantes cambios en los horarios de sus tiendas desde esta semana
  9. 9 Dos municipios de Salamanca en aviso amarillo por nevadas este martes
  10. 10 El Ejército del Aire confirma la llegada de los primeros Airbus C295 a Matacán en 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La reina Letizia reclama «cambiar la mentalidad» para lograr una inclusión real de las personas con discapacidad

La reina Letizia reclama «cambiar la mentalidad» para lograr una inclusión real de las personas con discapacidad