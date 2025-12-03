El fenómeno europeo de los paquetes perdidos llega a Salamanca Tras su recorrido por varias ciudades europeas, la experiencia podrá disfrutarse del 8 al 14 de diciembre en el Centro Comercial El Tormes

La Gaceta Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:10

El Centro Comercial El Tormes acogerá, del lunes 8 al domingo 14 de diciembre, la llegada a Salamanca del fenómeno europeo KING COLIS, la empresa francesa pionera en recuperar y comercializar paquetes perdidos del comercio electrónico. Durante esos días, el centro albergará una tienda pop-up en la que se pondrán a la venta hasta 10 toneladas de paquetes perdidos con contenido sorpresa, es decir, paquetes que han sido enviados por comercio electrónico y que por diferentes motivos no se han entregado a sus destinatarios, y que ahora han sido adquiridos por la empresa KING COLIS.

Cada año, se estima que 12 millones de paquetes comprados a través de la venta online desaparecen por diversas razones, a menudo debido a datos incorrectos de la dirección postal o de envío. Tras reembolsar el dinero a los destinatarios, los paquetes no entregados eran destruidos por las empresas de logística encargadas del transporte, pero gracias a empresas como KING COLIS, este proceso y los residuos que se generaban son cosa del pasado.

Desde el año 2023, KING COLIS compra paquetes perdidos de comercio electrónico para darles una nueva vida. Los paquetes se ponen a la venta en su sitio web o a través de tiendas efímeras en grandes centros comerciales en toda Europa. Un enfoque eco-responsable que permite reducir la huella ecológica causada por los residuos.

«Los Pop-Ups son un verdadero éxito, se ponen a la venta 10 toneladas de paquetes perdidos en cada cita y se hacen dos ventas por semana, también vendemos a través de internet. En total se venden entre 50 y 70 toneladas de paquetes al mes en 14 países europeos y recientemente hemos comenzado a trabajar en los países de Europa del Este. Nos distinguimos por ofrecer los precios más bajos del mercado, lo que permite a los clientes obtener buenas ofertas. Una venta promedio recibe más de 8.000 visitantes y el record actual está en Milán, dónde tuvimos 11.000 visitantes en una sola edición», afirma Killian Denis, CEO y cofundador de KING COLIS.

King Colis opera actualmente en 14 países europeos, donde vende entre 50 y 70 toneladas de paquetes al mes. Sus pop-ups reúnen de media a más de 8.000 visitantes por evento, alcanzando cifras récord de hasta 11.000 asistentes en ciudades como Milán. En España, la compañía ha pasado ya por Madrid, Valladolid, Bilbao, Vigo, Granada, Barcelona, Asturias, Murcia, Elche y Zaragoza, con más de 72.000 visitantes y 85 toneladas vendidas. Cifras que consolidan el interés del público por este formato innovador y sostenible.

En la tienda efímera de El Tormes, los clientes podrán seleccionar tantos paquetes como deseen durante un tiempo máximo de diez minutos. No está permitido abrirlos antes de pagarlos y su precio se establece según el peso.

Los paquetes «Estándar», que se venderán a 2,49 euros por cada 100 gramos, son adquiridos a grandes plataformas logísticas encargadas de importar productos fabricados en Asia en nombre de varios sitios de comercio electrónico europeos. Estos paquetes se venden por su peso exacto y en las mismas condiciones que se reciben.

Por otra parte, los paquetes «Premium» , cuyo precio será de 2,99 euros por cada 100 gramos, provienen de distribuidores oficiales de los principales líderes europeos del comercio electrónico como Amazon, Rakuten o Cdiscount. Tanto KING COLIS como los clientes, no conocen el contenido de los paquetes antes de abrirlos, manteniendo la sorpresa intacta.

El contenido de los paquetes es completamente sorpresa: artículos tecnológicos, productos de belleza, gadgets, moda, accesorios, artículos de colección o incluso objetos de alto valor que algunos clientes han encontrado en ediciones anteriores, como lingotes de oro de colección o relojes de marcas reconocidas. Tal y como afirma Killian Denis, CEO y cofundador de King Colis, «es un poco como jugar a la lotería: nunca sabes lo que vas a encontrar».

¿Cómo funciona?

-Los visitantes disponen de 10 minutos para elegir en la tienda tantos paquetes como deseen.

-Está prohibido abrir los paquetes antes de la compra.

-Los paquetes se venden por peso:

-El precio por 100 gramos para los paquetes «Estándar» es de 2,49 euros.

-El precio por 100 gramos para los paquetes «Premium» es de 2,99 euros.

-Una vez abonado el paquete, entonces se puede abrir y descubrir la sorpresa que contiene.

Horarios de apertura

Lunes 8 de diciembre: 15:00 - 21:00h

Martes 9 a domingo 14 de diciembre: 11:00 - 21:00h

Además, ofrecen «fast passes» para aquellos que quieren ahorrar tiempo y evitar colas.

Los pases rápidos se pueden comprar en la web: www.king-colis.com/es

