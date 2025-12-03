Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Julio Norte recogiendo el premio el pasado sábado en Béjar. ASOC. DE AMIGOS DE LA PLAZA DE TOROS DE BÉJAR

Julio Norte, una lesión entre la avalancha de premios

El novillero salmantino recogió recientemente trofeos en Guijuelo, Béjar y Arganda del Rey (Madrid) y sufrió la fractura del metacarpiano del dedo meñique en un tentadero con reses de Vega de Algodor

Javier Lorenzo

Javier Lorenzo

Salamanca

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:28

Tras recibir el alta médica el pasado 13 de noviembre la vuelta a los entrenamientos de Julio Norte no ha tenido casi descanso y ha resultado frenética. Recuperado del gravísimo percance del pasado 22 de septiembre en San Agustín del Guadalix (Madrid), tentó por primera vez una semana después en la finca del maestro Capea y a partir de entonces inició también un intenso periplo de recogida de premios tras la cosecha triunfal y de buenas sensaciones de la temporada de su debut con picadores: recogió el trofeo en la gala de Guijuelo y este fin de semana siguió llenando sus vitrinas de galardones. Estuvo presente el sábado en Béjar donde le entregaron el premio que le acredita como triunfador de la corrida de toros mixta del pasado 8 de septiembre, mientras que el domingo viajó hasta la localidad madrileña de Arganda del Rey para hacer suya la Vid de Oro al triunfador de la que es una de las ferias novilleriles más destacadas del momento.

Entre medias de las galas no descuidó sus entrenamientos con un amplio periplo de tentaderos en las ganaderías de Espino Rapado con reses de Capea, en Frades con las reses de Domingo López Chaves y Calzadilla de Ignacio López Chaves, también en El Puerto de San Lorenzo y Vega de Algodor… De ellos también salió con un leve percance, la fractura del metacarpiano del dedo meñique de la mano derecha que le obliga a llevar durante unos días una aparatosa escayola que le retirarán en breve.

