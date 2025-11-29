Béjar entrega sus premios anuales del toreo en el 25 aniversario de su gala taurina y con una afición en auge Los premiados de la asociación de Amigos de la Plaza de Toros son Julio Norte, Ismael Martín, Elías Martín y Manuel Diosleguarde. Además, reconoce la implicación de Damián Castaño y Salvador Ruano y la labor solidaria de López Chaves.

Galardonados y autoridades en la gala taurina celebrada ayer en un céntrico hotel de Béjar con buen ambiente y grupos de aficionados disfrutando de la velada.

TEL Béjar Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:05 | Actualizado 22:53h. Comenta Compartir

La ciudad de Béjar vive su gran noche del toreo en la gala que, cada año, organizada la asociación de Amigos de la Plaza de Toros y lo hizo con una afición en auge que aumenta cada año.

Es una celebración especial ya que esa cita anual cumplía su 25 aniversario promocionando el toreo y premiando a los mejores toreros y novilleros de Béjar y de la provincia de Salamanca. Los aficionados al mundo taurino han querido acompañar a los organizadores, con Miguel Ángel Otero a la cabeza como presidente de la asociación local, en una velada con buen ambiente y un apoyo incondicional a la Fiesta.

Participan en esa cita el concejal de Medio Ambiente, José Ángel Castellano y el consejero de Cultura, el bejarano Gonzalo Santonja, en representación del Ayuntamiento y la Junta, el empresario José Ignacio Cascón, así como 140 aficionados de los 170 socios de esa entidad local.

Los galardonados fueron Julio Norte, que recibe el trofeo «La Ancianita» como triunfador del festejo taurino celebrado el pasado 8 de septiembre en la plaza de toros bejarana. Ismael Martín obtiene el trofeo como triunfador salmantino de la temporada en un premio otorgado por el sastre bejarano Raúl Rodríguez.

Manuel Diosleguarde se lleva un reconocimiento por parte de la asociación de Amigos de la Plaza de Toros como autor de la mejor estocada en el festejo del 8 de septiembre.

La asociación bejarana entrega dos premios más en reconocimiento a la labor de los toreros locales por la difusión y defensa del toreo. El primero es Domingo López Chaves como organizador del festival que, con su nombre, recauda fondos desde 2019 para ayudar a Aerscyl, asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León.

Y, por su parte, Damián Castaño y Salvador Ruano obtienen sendas menciones especiales en reconocimiento a su implicación y colaboración con la asociación bejarana en un acto al que no ha podido acudir Castaño.