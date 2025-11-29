Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Galardonados y autoridades en la gala taurina celebrada ayer en un céntrico hotel de Béjar con buen ambiente y grupos de aficionados disfrutando de la velada. TEL

Béjar entrega sus premios anuales del toreo en el 25 aniversario de su gala taurina y con una afición en auge

Los premiados de la asociación de Amigos de la Plaza de Toros son Julio Norte, Ismael Martín, Elías Martín y Manuel Diosleguarde. Además, reconoce la implicación de Damián Castaño y Salvador Ruano y la labor solidaria de López Chaves.

TEL

Béjar

Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:05

Comenta

La ciudad de Béjar vive su gran noche del toreo en la gala que, cada año, organizada la asociación de Amigos de la Plaza de Toros y lo hizo con una afición en auge que aumenta cada año.

Es una celebración especial ya que esa cita anual cumplía su 25 aniversario promocionando el toreo y premiando a los mejores toreros y novilleros de Béjar y de la provincia de Salamanca. Los aficionados al mundo taurino han querido acompañar a los organizadores, con Miguel Ángel Otero a la cabeza como presidente de la asociación local, en una velada con buen ambiente y un apoyo incondicional a la Fiesta.

Participan en esa cita el concejal de Medio Ambiente, José Ángel Castellano y el consejero de Cultura, el bejarano Gonzalo Santonja, en representación del Ayuntamiento y la Junta, el empresario José Ignacio Cascón, así como 140 aficionados de los 170 socios de esa entidad local.

Los galardonados fueron Julio Norte, que recibe el trofeo «La Ancianita» como triunfador del festejo taurino celebrado el pasado 8 de septiembre en la plaza de toros bejarana. Ismael Martín obtiene el trofeo como triunfador salmantino de la temporada en un premio otorgado por el sastre bejarano Raúl Rodríguez.

Manuel Diosleguarde se lleva un reconocimiento por parte de la asociación de Amigos de la Plaza de Toros como autor de la mejor estocada en el festejo del 8 de septiembre.

La asociación bejarana entrega dos premios más en reconocimiento a la labor de los toreros locales por la difusión y defensa del toreo. El primero es Domingo López Chaves como organizador del festival que, con su nombre, recauda fondos desde 2019 para ayudar a Aerscyl, asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León.

Y, por su parte, Damián Castaño y Salvador Ruano obtienen sendas menciones especiales en reconocimiento a su implicación y colaboración con la asociación bejarana en un acto al que no ha podido acudir Castaño.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban el gran rosco navideño de una peluquería de la calle Zamora escalando hasta un primer piso de madrugada
  2. 2 El hermano de un árbitro de 14 años se harta de los insultos que recibía el menor y el partido se suspende entre empujones
  3. 3 La rápida actuación de la Guardia Civil y de los sanitarios ayuda a evacuar a un vecino de 87 años por un posible ictus en Valero
  4. 4 Un bar gratuito para llenar de vida un pequeño pueblo: «Es muy necesario para los que vivimos aquí»
  5. 5 Los centros de salud, a tope por la gripe A: ¿es efectiva la vacuna ante la variante K?
  6. 6 «Llevo 30 años de ganadera y nunca viví algo así»
  7. 7 ¿Por qué es tan grave la aparición de la peste porcina africana? Atentos a los países que cierran
  8. 8 Roban el gran rosco navideño de una peluquería de la calle Zamora escalando hasta un primer piso de madrugada
  9. 9 Tres personas investigadas por caza furtiva con galgos en el coto de Macotera
  10. 10 Los carniceros advierten de la subida de los precios ante la escasez: «Los tienen que traer pequeñitos»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Béjar entrega sus premios anuales del toreo en el 25 aniversario de su gala taurina y con una afición en auge

Béjar entrega sus premios anuales del toreo en el 25 aniversario de su gala taurina y con una afición en auge