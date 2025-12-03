Oposiciones de secundaria en 2026: confirmadas las plazas por especialidades y las provincias de examen La Junta ha detallado las especialidades y la distribución de las 1.006 plazas convocadas para junio del próximo año en la reunión de la Mesa Sectorial

La Gaceta Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:34

La Consejería de Educación, en el encuentro mantenido esta mañana con los representantes de las organizaciones sindicales que integran la Mesa Sectorial -CSIF, ANPE, STESCYL-i, CCOO y UGT-SP-, ha tratado el borrador de la próxima convocatoria de oposiciones para el Cuerpo de Secundaria y otros cuerpos docentes, cuyas pruebas están previstas para el mes de junio de 2026.

La convocatoria de este proceso afecta a 33 especialidades, 31 de Secundaria, una de profesores para el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas y otra de Escuelas Oficiales de Idiomas. Asimismo, se han dado a conocer las provincias en las que se realizarán las pruebas y la distribución por especialidades de las 1.006 plazas que se convocarán en este concurso-oposición. El plazo de presentación de solicitudes se abrirá en enero.

En concreto, para Secundaria, se convocan 155 plazas para Inglés, cuyos exámenes se desarrollarán en Salamanca; 85 para Lengua y Literatura, las pruebas tendrán lugar en Soria; otras 85 en Geografía e Historia (Segovia); 75 para la especialidad de Orientación educativa (Palencia); 55 plazas para Servicios a la comunidad (Zamora); 50 para Educación Física (León) y Biología y Geología (Valladolid); 45 en la especialidad de Procesos de gestión administrativa (Zamora); y Filosofía (León) y Latín (Soria) contarán con 35 plazas cada una.

Por otra parte, la especialidad de Dibujo, cuyas pruebas se realizarán en Ávila y la de Formación y orientación laboral (León), contarán con 30 plazas cada una; 25 plazas para Organización y gestión comercial (Valladolid), Procesos comerciales (Valladolid) y Administración de empresas (Zamora); 23 para la especialidad de Procedimientos sanitarios y asistenciales (Burgos); y 20 para Economía (Ponferrada).

Finalmente, dentro de este cuerpo se convocan 16 plazas de Procesos sanitarios (Burgos); 15 plazas de Francés (Ávila); 13 para Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos y 12 para Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico, cuyos exámenes en ambos casos se realizarán en Salamanca; 10 para Técnicas y procedimientos de imagen y sonido (Burgos); otras 10 en Intervención Sociocomunitaria (Valladolid); 9 en Análisis y química industrial (Burgos); 9 en Música (Salamanca); 6 en ambas especialidades de Organización y proyectos de sistemas energéticos y Procesos y medios de comunicación, cuyas pruebas se realizan en los dos casos en Burgos; 5 para Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos (Burgos) y Griego (Ávila); 4 para Laboratorio y 2 Operaciones de procesos, que se llevarán a cabo en Burgos.

También se han dado a conocer las especialidades del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, 11 plazas de Piano, cuyo examen se realizará en Palencia; y las de las Escuelas Oficiales de Idiomas, 25 plazas en la especialidad de Inglés (Ávila).