«Aún conservo el último billete de tren, del 31 de diciembre de 1984»

40 años después, Fernando, Jesús y Perfecto recorrieron parte de un trayecto que está ligado a sus vidas de una manera especial. Los tres fueron maquinistas de Renfe y atravesaron con sus locomotoras las mismas traviesas del Camino de Hierro que ahora pisan con sus propios pies, mientras los recuerdos se agolpan en sus mentes. Para Perfecto, esta vía férrea forma parte de él desde su mismo nacimiento.

«Yo he nacido en esta línea, concretamente en Villavieja de Yeltes. Mi abuelo era trabajador del tren, mi padre también lo fue y yo seguí sus pasos», recordaba con una sonrisa. A los 3 años, la familia de este maquinista se trasladó a La Fuente de San Esteban, «viviendo en una casilla de ferroviarios, y al cabo de los años lo que hacía de crío, coger el carbón que tiraban las máquinas de vapor, se acabó convirtiendo en mi trabajo», detallaba Perfecto, que aclaraba que cuando él entró «ya eran máquinas diésel y no hacía falta tirar del carbón». Los tres agradecieron la invitación a recorrer de nuevo la vía «porque nos encantaba trabajar aquí; traíamos los trenes de cemento para hacer las esclusas del muelle y todavía conservo el billete del último día, del 31 de diciembre de 1984», decía Perfecto, que al igual que sus compañeros trabajó hasta el final de los servicios.

Fernando lamentaba lo que significó ese cierre para la zona: «Se quedaban los Arribes del Duero aislados, se quitaron puestos de trabajo… una pena». Este veterano maquinista recorrió estas vías dos veces al mes durante dos años y hacía un viaje en sus recuerdos para ponerse de nuevo en aquellos trenes: «Íbamos con dos máquinas, éramos dos parejas. Recuerdo los olores de los trenes, el buen ambiente que teníamos, ver los animales. Éramos muy jóvenes; nos ha traído buenos recuerdos volver aquí».

Jesús apuntaba que esta zona de la provincia «es la más bonita de España; hemos sido ferroviarios en varias líneas y no hay otra igual. Yo no sé a quién se le ocurrió hacer un ferrocarril aquí, con esta geografía, con 20 túneles, 11 puentes y ahora han dejado una maravilla para disfrutarla andando».