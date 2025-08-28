Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Multitud de personas se agolpaban en La Glorieta. ALMEIDA

Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 28 de agosto de 2025

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:20

Aficionados en las taquillas de La Glorieta desde las 4 de la mañana para comprar las primeras entradas de la Feria taurina

Seis horas antes de abrirse las ventanillas a las diez de la mañana ya había aficionados haciendo cola para conseguir las mejores entradas de los días más deseados: 14, 19 y 21 de septiembre, con Morante de la Puebla y Roca Rey con principales reclamos

Poca obra nueva, «aunque hay suelo para rato»

Los constructores descartan pedir más suelo urbanizable

«Es muy duro saber que no pudiste salvar a tus animales del fuego»

Rubén Andrés es tercera generación de una familia de apicultores y perdió 200 colmenas en el fuego de Gejo. Pese a lo económico, su dolor es que murieron sus abejas

De Borbones a presidentas en un bar de 'puerta grande': «Estamos en una de las mejores zonas de tapeo de Castilla y León»

Los padres de José Ángel Rodríguez abrieron La Fresa en el barrio de Salesas en 1983 y desde entonces se ha convertido en un punto de encuentro para los vecinos, los aficionados a los toros y algunos rostros conocidos

Muere en el Hospital la mujer de 31 años cuyo coche cayó por un puente de la A-66, cuando viajaba con su familia, en Beleña

Tras el gravísimo accidente ingresó en la UCI del Hospital de Salamanca. Al menos dos de sus hijos permanecen graves en el centro sanitario. Su marido, marroquí de 50 años, falleció en el lugar del siniestro

Arrancan las obras para recuperar la villa romana de Saelices el Chico

Los trabajos para el aula arqueológica se desarrollarán durante 7 meses y la inversión es de más de 200.000 euros procedentes del Plan de Sostenibilidad Turística

Camisetas, campaña de abonos y Helmántico, más cerca en el Salamanca UDS

En los próximos días el club tiene previsto cerrar varios temas pendientes para el inicio de la temporada

La Junta aprueba las primeras ayudas por los incendios

Los primeros 5.500 euros para 450 agricultores y ganaderos profesionales

Morille denuncia una agresión a una pareja «por parte de grupos fascistas de ultraderecha»

Los hechos ocurrieron en la noche de ayer e incluyen filmaciones con móvil, uso de spray pimienta, difusión de las imágenes en redes sociales y dos visitas de la Guardia Civil al municipio morillejo, entre otros aspectos

Alivio en Unionistas para el sábado: ya hay sanción a Farru

El central lorquino sólo ha sido castigado con un partido y podrá estar en el debut contra Osasuna Promesas

Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 28 de agosto de 2025