Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 28 de agosto de 2025

Aficionados en las taquillas de La Glorieta desde las 4 de la mañana para comprar las primeras entradas de la Feria taurina
Seis horas antes de abrirse las ventanillas a las diez de la mañana ya había aficionados haciendo cola para conseguir las mejores entradas de los días más deseados: 14, 19 y 21 de septiembre, con Morante de la Puebla y Roca Rey con principales reclamos
Poca obra nueva, «aunque hay suelo para rato»
Los constructores descartan pedir más suelo urbanizable
«Es muy duro saber que no pudiste salvar a tus animales del fuego»
Rubén Andrés es tercera generación de una familia de apicultores y perdió 200 colmenas en el fuego de Gejo. Pese a lo económico, su dolor es que murieron sus abejas
De Borbones a presidentas en un bar de 'puerta grande': «Estamos en una de las mejores zonas de tapeo de Castilla y León»
Los padres de José Ángel Rodríguez abrieron La Fresa en el barrio de Salesas en 1983 y desde entonces se ha convertido en un punto de encuentro para los vecinos, los aficionados a los toros y algunos rostros conocidos
Muere en el Hospital la mujer de 31 años cuyo coche cayó por un puente de la A-66, cuando viajaba con su familia, en Beleña
Tras el gravísimo accidente ingresó en la UCI del Hospital de Salamanca. Al menos dos de sus hijos permanecen graves en el centro sanitario. Su marido, marroquí de 50 años, falleció en el lugar del siniestro
Arrancan las obras para recuperar la villa romana de Saelices el Chico
Los trabajos para el aula arqueológica se desarrollarán durante 7 meses y la inversión es de más de 200.000 euros procedentes del Plan de Sostenibilidad Turística
Camisetas, campaña de abonos y Helmántico, más cerca en el Salamanca UDS
En los próximos días el club tiene previsto cerrar varios temas pendientes para el inicio de la temporada
La Junta aprueba las primeras ayudas por los incendios
Los primeros 5.500 euros para 450 agricultores y ganaderos profesionales
Morille denuncia una agresión a una pareja «por parte de grupos fascistas de ultraderecha»
Los hechos ocurrieron en la noche de ayer e incluyen filmaciones con móvil, uso de spray pimienta, difusión de las imágenes en redes sociales y dos visitas de la Guardia Civil al municipio morillejo, entre otros aspectos
Alivio en Unionistas para el sábado: ya hay sanción a Farru
El central lorquino sólo ha sido castigado con un partido y podrá estar en el debut contra Osasuna Promesas
