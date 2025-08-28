Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Vista del exterior del estadio Helmántico hace unos días. LAYA

Camisetas, campaña de abonos y Helmántico, más cerca en el Salamanca UDS

En los próximos días el club tiene previsto cerrar varios temas pendientes para el inicio de la temporada

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:45

Mientras que el primer equipo del Salamanca UDS apura una nueva semana de entrenamientos, antes de enfrentarse este sábado a la RSD Alcalá en el último amistoso de la pretemporada, el club está pendiente de varios e importantes temas que espera tener cerrados antes del comienzo de la competición, como ha podido conocer este medio.

Los trabajos continúan en el interior del estadio Helmántico y no solamente para cumplir con los requisitos impuestos por el Ayuntamiento de Villares de la Reina para que pueda recuperarse la actividad dentro del mismo. Además de las mejoras en el interior, con la electricidad como principal punto (se confía en que en pocos días se den por finalizadas las actuaciones), el Salamanca UDS también ha puesto su atención en el césped. Entre otras medidas, se ha llevado a cabo un nuevo drenaje (visible en la banda de los banquillos), con el objetivo de que el terreno de juego no se encharque en los días de lluvia.

El club sigue convencido de que el primer partido como local (el fin de semana del 14 de septiembre frente al Atlético Astorga) se disputará en el Helmántico. Pero, por si acaso, ya se ha interesado a nivel federativo por tener preparadas otras opciones, como sería jugarlo en Las Pistas o solicitar el cambio de orden y que tuviera lugar en La Eragudina.

Las que están dispuestas ya son las equipaciones para la temporada 2025/26, en la que el equipo volverá a contar con tres camisetas. La primera blanca, la segunda negra, y la tercera, seguramente granate. Todas ellas con detalles relativos a Salamanca.

También queda pendiente de dar a conocer la campaña de abonos, que se espera que pueda ser la próxima semana. De hecho, los futbolistas de la primera plantilla ya estuvieron grabando este miércoles imágenes relativas a la misma.

