Poca obra nueva, «aunque hay suelo para rato»

Se firman hipotecas y se venden viviendas en la capital a niveles que no se veían desde que estalló la burbuja inmobiliaria, pero eso no quiere decir que las promociones de vivienda nueva se hayan disparado, más bien todo lo contrario, ya que la mayoría de las ventas son pisos de segunda mano. El presidente de la Asociación de Empresarios Salmantinos de la Construcción, Obras Públicas y Auxiliares (AESCON), Manuel Prieto, sostiene que el freno de la construcción de vivienda nueva tampoco es un problema de falta de suelo urbanizable. «En el centro de la ciudad hay pocos solares disponibles, pero en la zona oeste hay dos planes parciales casi enteros», especifica en relación a El Marín y La Platina. El representante de los constructores considera que teniendo en cuenta la actividad actual y el suelo disponible en la ciudad «disponemos de suelo edificable para rato».

Defiende que no es necesario desarrollar más planes parciales, algo que por otro lado sería «complicado». Después de la pandemia de covid-19 la demanda de los compradores de vivienda han cambiado en Salamanca y en el resto de España. Si hasta entonces los pisos en bloque eran los más solicitados, ahora son los chalés, preferentemente con parcela, los preferidos por la mayoría de los compradores. Pero la conversión de estos terrenos en suelo para vivienda unifamiliar no es sencilla.

«Si los solares autorizados para construir vivienda colectiva tienen capacidad para ofrecer en el mercado 40 pisos, por ejemplo, porque se construyen en diferentes alturas, es imposible que ese mismo espacio pueda acoger 40 chalés», argumenta Prieto. Aunque los constructores defienden que la fiebre actual por la compra de vivienda no es suficiente para reactivar las promociones nuevas, también reconocen que los pocos proyectos que se ejecutan en Salamanca «los barren». Se trata de iniciativas muy concretas, de pocas viviendas tanto unifamiliares como en bloque que están vendidas antes de que se terminen de construir.

La falta de mano de obra y de trabajadores cualificados también es otro handicap para que regresen las grandes promociones de grandes bloques de viviendas, tan habituales en la época del boom de la construcción.

«El tema de la mano de obra es horroroso», confiesa Manuel Prieto. Este problema ha generado que algunos promotores salmantinos hayan desechado proyectos porque no tienen plantilla para ejecutarlos. «Algunos empresarios tienen miedo a meterse en las obras porque no hay trabajadores en el mercado y no saben si la van a poder ejecutar. Esta cuestión es complicadísima», insiste el presidente de AESCON.

