Morille denuncia una agresión a una pareja «por parte de grupos fascistas de ultraderecha» Los hechos ocurrieron en la noche de ayer e incluyen filmaciones con móvil, uso de spray pimienta, difusión de las imágenes en redes sociales y dos visitas de la Guardia Civil al municipio morillejo, entre otros aspectos

El Consistorio de Morille ha manifestado su repulsa y enérgica condena por los incidentes ocurridos la pasada noche en la localidad por los que se ha visto afectada una pareja del municipio, en especial el varón, que según el comunicado del Ayuntamiento morillejo «fue atacado en presencia de su mujer».

Así, según apunta el comunicado, «cuando la mujer regresaba a su domicilio a las 23:00 horas, advirtió la presencia de un coche junto a su vivienda; desde el interior del coche una mujer la filmaba con el móvil. La mujer advirtió a su marido, que salió a la calle. Los ocupantes se bajaron del vehículo y la mujer filma con el móvil toda la escena. Uno de los hombres intenta golpear al varón, quien se protege con el brazo y retrocede. A continuación, la mujer que filma rocía a morillejo con spray pimienta en los ojos. Acto seguido huyen con el coche. Poco después acuden a Morille la Guardia Civil y los servicios médicos. El varón fue trasladado a urgencias de Salamanca, para revisión oftalmológica. Cuando regresan a Morille, hacia las 2,00 de la madrugada, el coche con los ocupantes los espera de nuevo en el pueblo y siguen al vehículo de la pareja por distintas calles del municipio. La Guardia Civil regresa de nuevo a Morille y patrulla hasta altas horas de la madrugada, para evitar más incidentes».

Según apunta el Ayuntamiento de Morille, «todos los indicios apuntan a que los agresores pertenecen a grupos fascistas de ultraderecha, están ya identificados y la denuncia en curso».

«Este Ayuntamiento de Morille considera que la violencia (el acoso, la extorsión, la agresión verbal y física) son siempre inaceptables. En este caso, además, se da el agravante de que los agresores se personan en la entrada de un domicilio particular, violando este espacio propio, filman toda la escena de la agresión y la difunden a los cinco minutos de ocurrida en las redes sociales (en concreto, en X), como si se tratara de una hazaña digna de elogio, acompañándola de comentarios indecentes y falsos«, puntualiza el comunicado municipal.

En su escrito público el Consistorio de Morille ha repudiado «con total contundencia estos hechos, se solidariza y apoya de manera incondicional a nuestros dos vecinos, y denuncia asimismo a todos aquellos individuos o grupos que, con la difusión de bulos y el acoso al diferente, al que no piensa como ellos, están impidiendo la convivencia y en definitiva la democracia en España y, desde anoche, también en Morille«.