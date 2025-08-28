La Junta aprueba las primeras ayudas por los incendios

Marian Vicente Salamanca Jueves, 28 de agosto 2025, 13:19 Comenta Compartir

450 agricultores y ganaderos profesionales recibirán, sin necesidad de presentar solicitud alguna, 5.500 euros para compensar las pérdidas de la producción agrícola y ganadera o la reconstrucción de instalaciones agrícolas y ganaderas. En caso de que los daños superen la cifra acordada con las organizaciones agrarias, los profesionales recibirán el incremento por los daños justificándolo, según ha detallado el consejero de Economía y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, al finalizar el Consejo de Gobierno donde se aprobaron los acuerdos.

Los baremos establecidos asignan un importe de 130 euros por hectárea a los cultivos herbáceos no cosechados, 240 euros por hectárea a los cultivos leñosos y 18 euros por hectárea a las superficies de pastos. En lo que se refiere a las subvenciones por la muerte, pérdida o sacrificio de ganado bovino, ovino y caprino, los importes se calcularán por los animales afectados y por los baremos oficiales establecidos en el Real Decreto 389/2011. En cuanto al ganado equino la ayuda será equivalente a la del ganado bovino y para el ganado porcino, el importe será de 600 euros por UGM (unidad de ganado mayor). Para las colmenas destruidas se toma como referencia un valor de 150 euros por colmena.

En caso de sacrificio de estos animales solo se considerará con derecho a ayudas los casos en que conste certificado de veterinario competente sobre lesiones irreversibles a causa de los incendios y con fecha límite máxima de sacrificio el 15 de septiembre de 2025.

El consejero también explicó que para los agricultores y ganaderos no profesionales, aunque no se incluyen en la ayuda mínima, sí podrán ser perceptores de una subvención en función de los daños declarados solicitando a través de un formulario que estará disponible a partir de mañana.

También dieron el visto bueno a 69 ayudas de 500 euros a las familias que han tenido que ser desalojadas por los incendios. En Salamanca tuvieron que ser evacuados los núcleos de población de los fuegos de la zona de Cipérez y lo de El Payo.

También se llevará a cabo una actuación de emergencia en el municipio de Puertas, con un presupuesto de 43.600 euros, para tareas de desescombro y consolidación de inmuebles afectados por los incendios

Otro de los paquetes de subvenciones aprobadas hoy se refiere a la contratación de trabajadores por parte de los ayuntamientos para realizar labores de recuperación en las localidades afectadas por los incendios.

En total de la inversión es de 2,3 millones de euros para contratar a 210 trabajadores en 107 ayuntamientos, de los 7 municipios son de la provincia de Salamanca, que podrán disponer de 10 trabajadores con una ayuda de 113.050 euros.